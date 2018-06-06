Суд призначив дату дебатів у справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва призначив дебати у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня цього року, резервною датою визначено 1 серпня. Про це стало відомо на засіданні 6 червня.

Представники захисту Віктора Януковича заявили, що їм потрібно п'ять місяців, аби підготуватися до дебатів. Адвокат Віталій Сердюк пояснив, що захист хоче прослухати все відео допитів свідків, а це – близько 75 годин матеріалу, відтак йому потрібно на це 10 днів. Також, за словами Сердюка, необхідно підготувати стенограми та цитати у відео- та аудіозаписах тривалістю близько 50 годин, на що потрібно до 7 днів.

Ще 10 днів захисники просили для перегляду та аналізу 50 годин відеозаписів адвокатів. На підготовку аргументів адвокати просили 69 днів, а па підготовку тексту дебатів не менше 2 місяців. Крім того, за словами Сердюка, час також потрібен для того, щоб узгодити позицію з клієнтом і врахувати можливі нові докази, які шукає захист.

«Під час цієї роботи захист має брати участь в інших кримінальних справах. З урахуванням усього вищесказаного стороні захисту для підготовки потрібно не менше п'яти місяців, але остаточний термін потрібно узгодити з Януковичем» – заявив Сердюк.

Судді, вислухавши аргументи захисту все ж ухвалили рішення розпочати дебати у цій справі вже 31 липня цього року.

Наступне засідання суду у справі за звинувачення Віктора Януковича у державній зраді призначено на 8 червня. За словами адвоката Сердюка, у цей день має відбутися допит свідка – колишнього керівника штабу служби безпеки президента.

6 червня, тим часом, свідчення давав Андрій Рапопорт, екс-ад'ютант колишнього начальника Генштабу.

Суд над екс-президентом-утікачем триває вже майже рік. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).