Суд у справі Януковича допитує екс-командувача внутрішніх військ Шуляка

Оболонський районний суд Києва 17 травня продовжує допит свідків захисту в справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Свідчення дає колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, який у режимі відеоконференції говорить з окупованого Сімферополя.

У своїх свідченнях Шуляк заперечує мирний характер протестів на Майдані. «Це були провокативні дії з елементами тяжких і особливо тяжких злочинів. Тільки 1 грудня в госпіталь МВС надійшло більше 100 співробітників. За весь час Майдану більше тисячі поранених співробітників МВС, з них 258 – з тяжкими пораненнями, включно з вогнепальними», – заявив Шуляк.

На засіданні 3 травня Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати й повернувся до допиту свідків захисту.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.