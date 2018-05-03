Суд у справі Януковича продовжує допит свідків захисту

Оболонський районний суд Києва 3 травня продовжує допит свідків захисту в справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Першим суд допитав жителя Криму Андрія Нікіфорова, який брав участь в «антимайдані». Він давав свідчення в режимі відеоконференції з окупованого Росією півострова. Допит тривав близько години. Свідок розповів, що є уродженцем Мурманської області Росії, був активістом «антимайдану» й брав участь в акціях у підтримку Януковича в Маріїнському парку в Києві в лютому 2014 року.

Після цього суд почав допитувати директора фірми, що охороняла резиденцію «Межигір’я» під час президентства Януковича, Анатолія Кобилинського.

На попередньому засіданні 19 квітня суд вирішив розпочати судові дебати у справі. На це адвокати екс-президента заявили протест і залишили залу засідань. Після цього суд переніс засідання на 3 травня і постановив, що у разі неявки захисників Януковича він зможе вибрати собі нового адвоката.

На сьогоднішньому засіданні Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати й повернувся до допиту свідків захисту.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.