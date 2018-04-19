Суд у справі Януковича оголосив про перехід до дебатів

Оболонський районний суд Києва оголосив про перехід до стадії дебатів у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Таким чином, у суді завершили етап з’ясування обставин справи й вивчення доказів.

Перед цим суд відхилив низку клопотань адвокатів Януковича, зокрема, про допит нових свідків.

Адвокати Януковича заявили, що рішення порушує право колишнього президента на захист. Вони оголосили протест й покинули зал засідань.

«Це рішення незаконне, не допитані всі свідки. Це рішення ухвалили під політичним тиском. У нас не допитані понад 10 свідків захисту», – сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.