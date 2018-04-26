Оболонський суд викликає Януковича на засідання в справі про державну зраду

Оболонський районний суд Києва викликав на засідання колишнього президента України Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді. Повістка оприлюднена в офіційній газеті «Урядовий кур’єр» 26 квітня.

Суд викликає Януковича на 10:00 3 і 4 травня.

Також суд запропонував колишньому президенту вибрати собі нового адвоката, якщо подальша участь у судовому провадженні його захисників з адвокатського об'єднання «Авер Лекс» неможлива.

«Якщо в кримінальному провадженні, де участь захисника обов’язкова, прибуття в судове засідання захисника, обраного обвинуваченим, протягом трьох днів неможливе, суд може відкласти судовий розгляд на необхідний для з’явлення захисника строк або одночасно з відкладенням судового розгляду залучити захисника для здійснення захисту за призначенням», – заявили в суді.

19 квітня Оболонський районний суд Києва оголосив про перехід до стадії дебатів у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Перед цим суд відхилив низку клопотань адвокатів Януковича, зокрема, про допит нових свідків. Адвокати заявили, що рішення порушує право колишнього президента на захист. Вони оголосили протест й покинули зал засідань.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.