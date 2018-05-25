Елітне життя президентського ад'ютанта (розслідування)

Квартира навпроти Адміністрації президента України, маєток в Конча-Заспі та 8 елітних авто, записаних на незаможних людей.

Офіційно Олександр Грановський – один зі 136 депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка». Неофіційно ж його називають і куратором Банкової в судах та прокуратурі та помічником президента України Петра Порошенка «з особливо важливих справ», які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави.

І як показав ретельний аналіз «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), реальний спосіб життя депутата, порівняно із задекларованим, справді може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.



Прихований елітний автопарк на службі у Грановського

Під час спостереження за діяльністю народного депутата Олександра Грановського «Схеми» звернули увагу на його спосіб життя, який майже не відображений у майнових деклараціях. Почнемо з автопарку.

За два роки журналістам програми вдалося зафіксувати, як він їздить щонайменше на восьми коштовних автомобілях. «Схеми» неодноразово бачили, як народний обранець сідає у ці автівки, або як вони його супроводжують під час поїздок. Цей елітний автопарк народний депутат, схоже, ретельно приховує, адже не декларує його ані у власності, ані у користуванні.

Mercedes S-Class АА 0026 ОТ

На цьому «Мерседесі» знімальна група помітила Грановського у травні 2016-го біля ресторану. Потім, того ж місяця, охоронець депутата виходив із цього автомобіля біля бізнес-центру. У 2017-му журналісти бачили це авто у супроводі народного депутата біля Адміністрації президента України, Генпрокуратури, а також біля п’ятизіркового готелю «Хаятт» та на виїзді від зали офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». «Схемам» вдалося встановити, що «Мерседес» є власністю громадянки Ланде Олени Миколаївни. Його приблизна вартість – від 100 тисяч доларів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Mercedes S-Class АА0026ОТ

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Mercedes S-Class АА 0020 ЕН

Цей «Мерседес» знімальна група також бачила у користуванні Олександра Грановського з 2016 року. На ньому в жовтні 2016 року він від’їжджав від ГПУ, а у 2017-му був біля головного управління СБУ і ще двічі – біля Адміністрації президента. Приблизна вартість автомобіля – від 50 тисяч доларів.

За даними джерел «Схем», номерні знаки на цьому «Мерседесі» закріплені за старим ВАЗом, що може свідчити про те, що це оперативний номерний знак або знак прикриття.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Mercedes S-Class АА0020ЕН

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Toyota Land Cruiser 200 АІ 0022 НЕ

У супроводі цього позашляховика знімальна група зафіксувала Олександра Грановського спочатку в травні 2016-го біля Генпрокуратури, потім восени того ж року після виїзду з ГПУ та у грудні 2016 року – знов у супроводі, а потім ще двічі у 2017-му: після відвідин Нацбанку та Генеральної прокуратури. Приблизна вартість цього автомобіля від – 40 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянку Шелест Надію Василівну.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Toyota Land Cruiser 200 АІ 0022 НЕ

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Audi A8 АА 0058 СХ

На цій «Ауді» «Схеми» бачили парламентаря протягом двох років. Двічі у 2016-му біля ГПУ, а у 2017-му – біля СБУ, Найбанку та Адміністрації президента. Приблизна вартість цього автомобіля – від 60 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянку Барсук Олену Анатоліївну.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Audi A8 АА0058СХ

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Audi A8 АА0014 РР

Минулого року, за спостереженням програми «Схеми», Грановський користувався і ще однією «Ауді». Знімальна група зафіксувала її в районі аеропорту «Бориспіль». Приблизна вартість цього авто – від 70 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянина Потієнка Віктора Валерійовича.

Mercedes Benz Vito АІ 2819 НЕ

Цей мікроавтобус у користуванні Грановського журналісти програми помітили наприкінці 2017-го біля ресторану та у супроводі після виїзду з території Міністерства внутрішніх справ України. Цього року авто зафільмували вже біля Адміністрації президента. Двічі. Приблизна вартість «Мерседеса» – від 80 тисяч доларів США. Зареєстрований він на громадянина Афоніна В’ячеслава Олексійовича.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Mercedes Benz Vito АІ2819НЕ

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Mercedes S-Class АА 5721 РК

Цим авто, за спостереженнями журналістів «Схем», Грановський почав використовувати вже у 2018 році. Його приблизна вартість – від 50 тисяч доларів. Зареєстрована машина на ТОВ «АТП-2505».

Toyota Land Cruiser 200 АА 5723 РК

В елітному автопарку, яким користується Грановський, «Схеми» побачили ще один «Ленд Крузер». На ньому депутат у 2017-му від’їжджав від готелю «Хаятт» та МВС, а цього року журналісти помітили його біля СБУ.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Toyota Land Cruiser 200 АА5723РК

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«Схеми» проаналізували декларації Олександра Грановського за 2015, 2016 та 2017 роки і виявили, що лише оренду крайньої «Тойоти» він офіційно зафіксував. Зареєстрований автомобіль на ту ж приватну фірму, що і попередній «Мерседес».

Чи справді ТОВ «АТП-2505» надає такі послуги усім охочим? Чи це виключне право для одного народного депутата? Журналісти зателефонували до фірми, щоб на загальних умовах спробувати орендувати в неї авто, утім, телефон, зазначений у реєстрі юридичних осіб, вже не обслуговується.



Що ж це за приватна фірма? Хто її власник, який має кошти на придбання люксових автівок?

Компанія «АТП-2505» була заснована рік тому. Її єдиний власник та директор – Шелест Денис Валерійович. «Схеми» знайшли його резюме: у квітні 2018 року він писав, що шукає роботу водія і вказував, що працював у супроводі перших осіб держави та інспектором роти супроводу у Національній поліції. В резюме також зазначено, що Шелест звільнився з МВС України у Київський області у лютому 2016-го. А вже у квітні 2017-го, як з’ясували журналісти програми, він заснував фірму, з основним видом діяльності – здача автомобілів в оренду. І вже за тиждень після цього фірма придбала 3 елітних автомобілі. Серед них, крім вище згаданого позашляховика, також «Ауді» А8 та «Мерседес» S600.

У податковому звіті «АТП-2505» за 2017 рік зазначено, що доходів фірма не отримувала, а, отже, і податків з них не сплачувала. І стає зрозуміло, чому: адже у декларації Грановського вказано, що депутат має зобов'язання за договором оренди транспортного засобу на суму майже мільйон гривень. А це може означати, що компанія Шелеста погодилась на те, щоб Грановський заплатив пізніше.

«Звичайно, якщо йому надають якісь такі невластиві зазвичай таким умовам договорів переваги, звичайно, це може вважатись перевагою і містить ознаки подарунку», – каже юрист ЦПК Олена Щербан.

Та залишається незрозумілим, за які гроші колишній працівник міліції, що шукає роботу водія, придбав 3 елітних автомобілі, щонайменше на двох з яких їздить народний депутат?

Звільнений «​даішник»​ – ​офіційний власник коштовного автопарку Грановського

Колишній праціник ДАІ Денис Валерійович Шелест живе у селі Пірновому, на Київщині. Саме він придбав «Мерседес», «Ауді» і «Ленд Крузер». Власник трьох люксових авто живе із родиною у половині будинку. Запитання «Схем» щодо цього автопарку спершу збило Шелеста з пантелику, але згодом він підтвердив, що у 2016 році звільнився з державної служби і за рік придбав три коштовні автівки.

«Я був простим інспектором, який пройшов зону АТО, який був звільнений з органів внутрішніх справ – ні за що, просто так, працював на Межигір’ї, – розповідає Шелест про свою роботу. – Супроводжував президента, кожного ранку йому показував поворот і знову давав поворот – за це я був звільнений. Янукович утік, а я – крайній».

Колишній працівник державтоінспекції стверджує, що вирішив продати майно і створити фірму, купити автомобілі. Хто на них їздить – не знає. Так само він не знайомий і з самим Грановським.

А ось як він пояснює, звідки гроші на елітні авто:

– У вас були кошти на всі ці автівки?

– Так.

– Ми бачили, що ви розміщували своє резюме, шукали роботу водія.

– Це було у 2016 році. Потім із сім’єю ми вирішили продати земельні ділянки і зробити такий бізнес.

– Броньований «Мерседес» ​S-600 скільки коштує?

– Ви бачили, якого він року випуску? Йому майже 20 років.

– А броньований «Ленд Крузер» 2011 року?

– Я машини брав биті і їх відновлював.

– А скільки приблизно коштували ці автівки?

– Я не можу таке вам розказати. Ну навіщо вам?

– По 20 тисяч доларів?

– Ну трошки більше.

– По 30?

– Може, так. Я не пам’ятаю. Це коли було ще...

– Нещодавно, 2017 рік.

– Я забув.



Денис Шелест так і не відповів на запитання, чому його новий бізнес, згідно зі звітами податкової, не приносить жодних доходів.

Виходить, щонайменше два елітні авто, якими користується народний депутат Олександр Грановський, записані на фірму, власник якої – колишній ДАІвець, – нині шукає роботу водієм. Він живе в селі під Вишгородом, і не може пояснити, чому, здаючи ці авто в оренду, він не отримував прибутку. До того ж, його стиль життя взагалі викликає сумніви щодо його спроможності придбати автопарк вартістю десятки тисяч доларів.

Інші «бідні власники» дорогих машин, на яких пересувається Грановський

«Схеми» зацікавилися особами усіх власників й інших перелічених авто, якими упродовж двох років користувався Олександр Грановський. Хто вони? Чи мали достатньо коштів для придбання дорогих машин? Розслідування показало, що всі ці люди входять до оточення самого Грановського. Більшість з них мають стосунок до юриста Віктора Барсука, з яким тісно співпрацює депутат.

Єдина задекларована депутатом автівка – «Тойота Ленд Крузер-200» – зареєстрована на приватну фірму «АТП 2505» Дениса Шелеста. До цього автівка належала громадянці Афоніній Віті Богданівні. Згідно з інформацією у її соцмережах, вона працює адміністратором в одному зі столичних салонів краси. А ще вона – дружина В’ячеслава Афоніна. Згідно з даними у соцмережах, В’ячеслав Афонін працював в одній із компаній юриста Віктора Барсука. Його можна побачити на світлинах у компанії співробітників юридичної фірми.

На В’ячеслава Афоніна зареєстрований «Мерседес Віто», який «Схеми» неодноразово помічали у супроводі автівки депутата Грановського.

За нашими даними з податкової, за цілих 5 років офіційний власник авто Афонін отримав доходу в рази менше, ніж вартує такий «Мерседес». За цей час він сумарно заробив лише півмільйона гривень.

Знімальна група поїхала за адресою прописки В’ячеслава Афоніна, утім, ні його, ні дружини застати вдома не вдалося.

«Ауді А8», на якій «Схеми» також неодноразово фіксували депутата, зареєстрована на громадянку Барсук Олену Анатоліївну.

Вона також працювала в компанії Віктора Барсука. У відкритому доступі можна знайти одну зі статей для юридичної газети, яку у співавторстві написала Олена Барсук – і там вона значиться як юрист фірми EQUITY Law Firm. Зв’язатися з Оленою Барсук на момент ефіру не вдалось.

Ім’я власника іншої «Ауді» – Віктора Потієнка – також вивело нас на юриста Грановського. Чоловік із таким прізвищем згадується у декларації його дружини – Анжеліки Лабунської, як депутата Житоморської облради. Зокрема, вказано, що від нього родина Барсука отримала 1 мільйон гривень – як дохід від відчуження рухомого майна. Хоча сам Потієнко телефоном спростував що платив Барсуку.

Машину він придбав у самого Барсука у 2015 році, офіційно – за мільйон гривень. Ось тільки звідки у нього були такі кошти? Згідно з даними податкової за 5 років він офіційно заробив менше 20 тисяч гривень. І чому на цьому авто ми бачимо депутата Грановського? На ці питання він теж відповіді не надав.

Ще одна машина, на якій їздив Грановський, – «Тойота Ленд Крузер-200» – зареєстрована на Шелест Надію Василівну. Це дружина власника приватної фірми «АТП–2505» Дениса Шелеста, у якого іншу автівку офіційно орендує Грановський. Вона заробляє ще менше ніж її чоловік: за 5 років офіційно отримала менше, ніж 50 тисяч гривень доходу, за інформацією, яку отримали «Схеми» з податкової.

«Мерседес S600», яким користується депутат, наразі належить вже згаданій компанії «АТП–2505» Дениса Шелеста. Журналістам вдалося встановити, що попередній власник цього «Мерседесу» – Березовенко Дмитро Сергійович. Через соцмережі «Схеми» знайшли цього чоловіка. І побачили серед його світлин фото з офісу компанії юриста Віктора Барсука.

«Схемам» вдалося зв’язатися із Дмитром Березовенком телефоном, але він, почувши запитання, поклав слухавку.

Отже, як вдалося дослідити «Схемам», більшість власників автівок, якими користувався раніше Грановський чи продовжує ними їздити – не просто сторонні особи, а такі, що прямо чи опосередковано пов’язані із парламентарем через його соратника-юриста.

Раніше «Схеми» вже питали Грановського, як він може пояснити прогалини у декларації – тобто, відсутність згадок про користування автівками? Ось як він говорив він у 2017 році:

Але що можна назвати тоді «систематичністю», як не численні поїздки на цих авто, які зафіксували «Схеми»?

Офіційно народний депутат цими автівками не володіє, лише користується. Та за дивним збігом обставин більшість власників, як вдалось дослідити, – із оточення самого депутата. За словами юристів «Центру протидії корупції» – це один із можливих способів приховати власне майно, записавши його на третіх осіб.

«Якщо особа сама придбала це майно, але записує його на формальних людей і подає це як користування чи оренду – це ситуація, яка має ознаки незаконного збагачення. Укладаються фіктивні договори з особами, певні домовленності, коли просто на осіб номіналів, які ніяким чином не причетні, але просто інколи дають свій паспорт та код для того щоб на них оформили це майно», – каже юрист Олена Щербан.

Таємниці нерухомості Грановського

Коли «Схеми» почали досліджувати нерухомість депутата Олександра Грановського, натрапили на вже знайоме прізвище. У селищі Козин журналісти зафіксували, як зранку автівки, якими користується народний депутат Грановський, виїжджають із воріт маєтку разом із «Мерседесом» юриста Віктора Барсука і ще двома авто.

9 травня 2018 року знімальній групі вдалося зафіксувати, як кортеж, яким користується народний депутат Олександр Грановський, виїхав із котеджу у Конча-Заспі, якого немає в його декларації, і поїхав у центральну частину міста.

Автівки заїхали у двір Генпрокуратури, а згодом одна за одною залишили територію.

За кілька днів біля будинку журналісти побачили, як «Мерседес Віто» заїжджає вночі у ворота.

Його Грановський зазвичай використовує як авто супроводу.

Цей будинок орендує громадянка Якубова Ольга Сергіївна у вже В’ячеслава Афоніна. Того самого Афоніна, на якого зареєстрований мікроавтобус, що супроводжує у поїздках авто Грановського. Того самого Афоніна, якого можна побана фочити то зі сторінки у соцмережі юридичної компанії Віктора Барсука.

Згідно з даними, отриманими з джерел програми, В'ячеслав Афонін у серпні 2017 року взяв цей будинок в іпотеку, а за два тижні здав в оренду Ользі Якубовій.

Водночас, мешкає Ольга Якубова у квартирі на Шовковичній. Принаймні, вказує це як адресу проживання, згідно з реєстром Міністерства юстиції. Саме за цією адресою, неподалік від Адміністрації президента, офіційно мешкає депутат Грановський.

Згідно із деклараціями, парламентар з 2014 року орендує цю квартиру у центрі Києва площею 184 квадратних метри у іншої Якубової, Наталії Іванівни.

Відповідно до даних з реєстру речових прав на нерухоме майно, Наталія Якубова стала власницею квартири у квітні 2014 року, і, виходить, одразу здала квартиру в оренду депутату Грановському.

У 2015 році депутат сплатив за рік оренди цієї квартири 162 тисячі гривень. У 2016 і 2017 роках виклав за проживання у ній по 216 тисяч. Якщо ця сума вказана за рік проживання, Грановський платив 18 тисяч гривень на місяць за квартиру площею майже 200 квадратних метрів біля Адміністрації президента у 2016 і 2017 роках, а у 2015 – 13 з половиною тисяч.

Оренда квартир на Шовковичній із меншою площею сягає до 50 тисяч на місяць, цю інформацію можна знайти на сайтах столичної нерухомості. За такі гроші, які вказує в декларації Грановський, можна знайти квартири на цій вулиці з удвічі меншою площею.

Якщо вартість оренди квартири не відповідає ринковій, то може йти мова про певний «подарунок», каже юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Ми спробували зв’язатися із Наталією Якубовою, щоб запитати, чому вона здає квартиру в центрі столиці народному депутату за, схоже, заниженою ціною? І за які кошти вона її придбала, адже офіційно, як підприємець, за 5 років заробила близько 2 мільйонів гривень?

Застати її вдома, за місцем реєстрації, «Схемам» не вдалося.

На телефонні дзвінки Наталія також не відповідала. Так само не вдалося почути і коментарі Ольги Якубової, яка орендує маєток у Козині, де знімальна група бачила Грановського.

Журналісти звернулись до Віктора Барсука, але він не відповів на запитання.

Отримати вичерпний коментар самого Олександра Грановського щодо усіх перелічених у цьому матеріалі фактів «Схеми» намагались у Верховній Раді.

Грановський – один із небагатьох депутатів, який не з’являється в кулуарах, а потрапляє у зал через закриту урядову ложу.

За тиждень до ефіру, попри розпал сесійного тижня, парламентар, схоже, поїхав у США, про що свідчать дописи у Facebook.

Отриманий детальний перелік запитань журналістів «Схем» депутат залишив без відповіді.

Отже, упродовж двох років «Схеми» мали можливість спостерігати за тим, як народний депутат Олександр Грановський використовує близько десятка різних елітних автівок, але декларує лише одну. Та й ту орендує у компанії колишнього інспектора роти супроводу Нацполіції, який зараз сам шукає роботу водієм. Власники інших автівок, якими Грановський користується, опосередковано пов’язані з депутатом через юриста Віктора Барсука. «Схеми» виявили, що схожою є й історія з нерухомістю – обранець вказує в декларації лише квартиру. У декларації і згадки немає про маєток у Козині, у який, як вдалося зафіксувати кілька разів, парламентар ввечері заїжджає, а зранку залишає.

Та головне – попри усю цю зібрану ілюстрацію систематичного користування майном, притягнути депутата до відповідальності саме за недостовірне декларування, за словами юристів, буде непросто – через дірку в антикорупційному законодавстві.

«Якщо мова йде про автівки, якими декларант користується, то вони повинні бути в декларації, якщо він ними користувався станом на кінець року – останній день декларування, зокрема, 31 грудня. Часто такі автомобілі, нерухомість не вносять у декларацію на підставі того, що «ми не користувалися в останній день декларування». Цю формальність використовують, щоб не вказувати певне майно в декларуванні», – пояснює юрист Олена Щербан.

Утім, юристи кажуть, що вже зараз потенційно може йтися про інші статті Кримінального кодексу. Наприклад, незаконне збагачення (якщо виявиться, що майно, оформлене на третіх осіб, насправді придбане самим депутатом, і при цьому він не зможе пояснити легальне джерело коштів на нього). Адже Олександр Грановський декларує, що отримує лише депутатську зарплату і не має власного бізнесу. Хоча з 2015 року і вписує у декларацію великі суми готівки у валюті.