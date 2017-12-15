Донедавна російський бізнесмен Фукс відвідує АП, МВС та бачиться із Грановським – «Схеми»

Ще донедавна російський бізнесмен, а нині український підприємець Павло Фукс відвідує Адміністрацію президента та Міністерство внутрішніх справ, а також ходить до ресторану в урядовому кварталі одночасно з народним депутатом Олександром Грановським. Все це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у розслідуванні «Павло Фукс. Новий український олігарх?».



5 грудня пізно ввечері автівки Фукса знімальна група помітила біля бокового заїзду до Адміністрації президента. Чоловік, схожий на цього бізнесмена, вийшов через боковий заїзд за півгодини.

«Схеми» звернулися безпосередньо до Павла Фукса за роз'ясненнями, що він робив тієї ночі на Банковій. Однак спочатку він стверджував, що не був там, згодом сказав, що не пам'ятає, а потім взагалі припустив, що міг бути за кордоном: «Ви впевнені? Може, мене не було в цей час в Україні. Може, це не я був, а брат мій?.. Мене, по-моєму, у цей час не було. Я просто думаю, що Ви мене з кимось просто сплутали».

Пізніше журналісти звернулись до нього повторно, однак Фукс так і не пригадав, чи відвідував Адміністрацію президента в ніч з 5 на 6 грудня: «Я там не був. Мене не було, здається, в цей час… Я хотів би подивитися у закордонному паспорті, але там штамп не стоїть. Я можу запитати, може, хтось на машині їздив».

Редакція надіслала запит до Адміністрації президента з проханням повідомити, з ким та з якою метою на Банковій зустрічався Фукс. Однак цієї інформації в офісі Порошенка не розкрили, пояснивши тим, що «відомості про відвідувачів Адміністрації президента України містять персональні дані, які внесені до інформації з обмеженим доступом».

Перед візитом на Банкову бізнесмен Фукс був помічений журналістами «Схем» неподалік, у ресторані, де на той момент також перебували народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський і юрист Віктор Барсук, який співпрацює з ним. Пізніше – ввечері 6 грудня – синхронно з Грановським бізнесмен приїжджав і до МВС, що також зафіксувала знімальна група.

У коментарі «Схемам» Фукс повідомив, що Грановського хоч і знає, але ні в ресторані, ні в МВС з ним не обговорював жодних питань. Уточнювати, з ким саме зустрічався у міністерстві, відмовився: «А яка різниця? З Грановським точно я не зустрічався там. Я з особистого питання був. Це не пов’язано. Я ж з Харкова. Там просто люди працюють теж із Харкова. І я там просто з одним товаришем зустрічався».

Депутат Олександр Грановський підтвердив, що знає Фукса багато років, але запевнив, що не має з ним бізнес-стосунків: «Павло Фукс і я є доволі активними членами єврейської громади України. Багато корисного робимо разом. На Інститутській із Фуксом також нічого не обговорював. Ніколи з Павлом Фуксом я не був на території МВС... Я вже не пам'ятаю точно предмет моїх зустрічей, але за будь-яких обставин в мене безліч підстав там бувати у контексті моєї професійної діяльності».

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Щодо відвідин міністерства 6 грудня бізнесменом Фуксом «Схеми» спрямували запит до МВС. У департаменті комунікації МВС відмовились надати відповідь, посилаючись на закон.



«Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі, якщо фізичні особи – суб’єкти даних, персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, – надали свою згоду на поширення таких даних», – така відповідь надійшла з департаменту комунікації МВС.

Стосовно візиту Грановського в МВС відповіли, що народний депутат, відповідно до статусу, має право безперешкодно відвідувати органи державної влади.

Окрім того «Схеми» зафіксували, що бізнесмен має також зв’язки і з депутатом та співголовою депутатської групи «Партія «Відродження» Віталієм Хомутинніком: разом з ним та головою правління приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння» Михайлом Бакуненком він прилетів на одному літаку 22 листопада. Раніше Бакуненко обіймав посаду заступника голови правління, директора з розвитку та стратегії ПАТ «Укрнафта». А нині він – голова правління приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння».

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«Зручно просто було», – пояснив це Фукс у коментарі журналістам.

Бізнесмен Павло Фукс народився у Харкові, тривалий час прожив у Росії і саме там заробив капітал. На сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації – хмарочоси «Москва-сіті». На тому ж сайті вказано, що Фукс має подяку від президента Росії за внесок у становлення російської економіки.

Сам бізнесмен переконує, що нещодавно відмовився від російського громадянства і з цього року начебто вже не платить податки у Росії. У 2015 році, за його словами, він отримав новий український паспорт.

Павло Фукс також потрапив за підсумками 2016-го у цьогорічний рейтинг найбагатших українців за версією журналу «Фокус»: його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.