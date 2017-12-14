Мільйонер Фукс і депутат Хомутиннік літають одним приватним літаком – «Схеми»

Донедавна російський бізнесмен, а тепер український мільйонер Павло Фукс і народний депутат України, співголова парламентської групи «Відродження» Віталій Хомутиннік прилетіли зі Швейцарії в Україну на одному приватному літаку. Це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Фукс і Хомутиннік прилетіли у компанії Михайла Бакуненка – колишнього заступника голови правління напівдержавної компанії «Укрнафта», а нині голови правління приватної газовидобувної компанії «Укрнафобуріння». Біля зали офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» знімальна група помітила охоронців та поліцейських з автоматами.

Спільний переліт джерела програми «Схеми» пояснили тим, що акціонерами «Укрнафтобуріння» через офшорні компанії наразі ймовірно є олігарх Ігор Коломойський, депутат Віталій Хомутиннік та бізнесмен Павло Фукс. Про це йдеться у розслідуванні «Новий український олігарх?».

Сам бізнесмен у телефонній розмові з журналістами причетність до цієї компанії спростував.

«Михайла Бакуненка знаю, так. Але бізнес-проекти нас не пов’язують», – заявив Фукс. Окремо запевнив, що його частки в цій компанії не має, однак бізнесмен «розглядає це питання».

Так само Віталій Хомутиннік та Михайло Бакуненко повідомили у телефонній розмові журналістам «Схем», що товаришують.

«Укрнафтобуріння» – це не єдиний актив, який за даними українських ЗМІ, придбав бізнесмен. Як повідомляла «Економічна правда» з посиланням на власні джерела, частина компаній, зокрема «Девон», «Голден Деррік» та «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» також перейшли у власність Фукса.

Павло Фукс у відповідь «Схемам» спростував своє можливе відношення до цих компаній, однак зізнався, що має бізнес-інтереси в Україні.

«В Україні я сьогодні маю інтерес, бо сьогодні тут дуже вигідно все купувати. Через два-три роки Україна буде як європейська країна по вартості будь-яких активів, які є», – пояснив телефоном бізнесмен.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. Він розповів «Схемам», що нещодавно відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт. Водночас, на сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації – хмарочоси «Москва-сіті».

Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією журналу «Фокус» Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016-го – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

У 2015 році «Схеми» зафіксували, як автівки, якими користується бізенесмен, заїжджали до бізнес-центру де розташовується офіс олігарха Ігоря Коломойського.

У 2016-му «Схеми» показали, як бізнесмен прилетів із Харкова з народним депутатом Віталієм Хомутинніком.