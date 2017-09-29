Родина голови департаменту ГПУ живе в маєтку подруги і їздить на авто родича фігуранта справи – «Схеми»

Родина керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Володимира Гуцуляка живе в маєтку під Києвом, записаному на подругу дружини високопосадовця, мовиться в розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Журналісти програми «Схеми» неодноразово фільмували дружину Володимира Гуцуляка Оксану, яка приїжджала до будинку в селі Дмитрівка Київської області або ж виїжджала з нього.

Власницею будинку на 236 квадратних метрів і землі під ним від жовтня 2016 року є Марина Дзюба.

Як виявилось, це близька подруга Оксани Гуцуляк. За словами Дзюби, будинок вона придбала за кошти родичів.

Володимир Гуцуляк розповів «Схемам», що платить за оренду будинку на 240 квадратних метрів під Києвом 11 тисяч гривень на місяць. «Будинок – нашої подруги, тому ринкову вартість, зрозуміло, вона не поставила б. У нас є певні преференції і пільги, але це не пов’язано з роботою, це пов’язано з тим, що це людина близька до моєї сім’ї», – пояснив він.

Окрім того, дружина Гуцуляка їздить на автомобілі Toyota RAV4, який оформлений на іншу людину – Олексія Бушая. Журналісти «Схем» виявили, що це тесть колишнього голови правління ПАТ «Нафтогазвидобування» Олега Семінського. Раніше колишній слідчий із департаменту Гуцуляка Дмитро Сус розслідував справу щодо викрадення Семінського, в рамках якого в 2015 року були арештовані активи «Нафтогазвидобування». Семінського викрали невідомі особи на початку 2012 року, після чого до травня 2015-го бізнесмен перебував у полоні.

За словами Гуцуляка, насправді він передав близько 800 тисяч гривень за автомобіль своєму колишньому колезі Дмитру Сусу, а той мав придбати авто в салоні в Чернігові. Автомобіль оформили на працівника салону, оскільки для співробітників існують знижки. Про те, що офіційним власником авто виявився тесть Олега Семінського, Гуцуляк, за його словами, не знав.

Водночас тесть Семінського Олексій Бушай телефоном повідомив «Схемам», що автомобіль нібито передали Дмитру Сусу безоплатно для потреб слідства.

Сам Дмитро Сус повідомив у коментарі журналістам, що він дійсно отримав від Гуцуляка «800–900 тисяч гривень» для купівлі автомобіля, і стверджує, що сплатив ці гроші працівнику автосалону, коли забирав авто.

У декларації начальника департаменту ГПУ Гуцуляка за 2016 рік відсутня інформація про те, що він витратив 800 тисяч гривень на купівлю автомобіля.

Після інтерв’ю «Схемам» Гуцуляк повідомив, що вирішив повернути автомобіль офіційному власнику. Він також написав рапорт генпрокурору стосовно цієї ситуації, і тепер провадженням щодо даного факту має займатись Національне антикорупційне бюро.

Відповідно до декларації посадовця за 2016 рік, з нерухомого майна Гуцуляк і його дружина володіють лише двома земельними ділянками в селі Дмитрівка і ділянкою у Львівській області. Також дружина Гуцуляка в 2016 році безоплатно користувалась квартирою на 52 квадратні метри, власником якої є її батько Володимир Репницький, і квартирою на понад 80 квадратних метрів, якою володіє її подруга Марина Дзюба. Жодних власних квартир, будинків чи автомобілів у подружжя Гуцуляків немає.

Володимир Гуцуляк очолює департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури від моменту його створення на початку 2016 року. Цей департамент відомий гучними розслідуваннями. Зокрема, він розслідував викрадення екс-голови найбільшої української приватної газовидобувної компанії «Нафтогазвидобування», можливе незаконне збагачення екс-міністра екології Миколи Злочевського, ухилення від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс-Україна». Антикорупційні активісти називали цей підрозділ ГПУ «департаментом Кононенка-Грановського» – через те, що депутати від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко й Олександр Грановський нібито мали вплив на його роботу.