Начальник економічного департаменту ГПУ Гуцуляк. Життя у позику (розслідування)

Один із ключових департаментів Генпрокуратури – з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – нерідко звинувачували у зведенні рахунків з політичними та бізнесовими опонентами владної верхівки. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») придивилась до стилю життя очільника цього легендарного департаменту Володимира Гуцуляка. Попри порівняно невелику бюджетну зарплату, йому вдається жити на широку ногу.

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України створили нещодавно, всього півтора року тому. Відтоді департамент часто брався за гучні розслідування.

Наприклад, розслідував викрадення екс-голови найбільшої української приватної газовидобувної компанії «Нафтогазвидобування», можливе незаконне збагачення екс-міністра екології Миколи Злочевського, ухилення від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс-Україна». Ці історії, так чи інакше, ведуть до найвпливовіших людей країни.

«Це – дійсно серйозний підрозділ. Він найменший, але складений особливо. На той момент Шокін провів експеримент, і я вважаю його вдалим, бо він сформував і слідство, і процесуальних керівників, прокурорів і представників у судах в рамках одного підрозділу, що дало швидкість справ», – переконаний генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Щоправда, не завжди справи приводили до реальних покарань фігурантів. Наприклад, підозрюваних у справі щодо ухилення від сплати податків фірм екс-міністра екології Злочевського звільнили від кримінальної відповідальності за рішенням суду після сплати штрафу в 180 мільйонів гривень.

Працівники департаменту займались і справами, які могли мати політичний характер. Наприклад, йдеться про виділення американським урядом коштів на реформу прокуратури. У рамках цієї справи працівники департаменту, який очолює Володимир Гуцуляк, отримали доступ до рахунків громадської організації «Центр протидії корупції».

Антикорупційні активісти називали цей підрозділ «департаментом Кононенка-Грановського» – через те, що депутати від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко та Олександр Грановський нібито мали вплив на роботу департаменту.

«Всі справи, які розслідує цей департамент, вони знаходяться в довгому процесі розслідування. А що це означає? Це означає, що фігуранти цих справ – на них завжди є якийсь гачок, за який в будь-який момент можна смикнути і таким чином впливати. Або це – справи, які ніхто не зацікавлений в подальшому їх розслідувати», – зазначає юрист «Центру протидії корупції»​ Олена Щербан.

Керівництво Генпрокуратури із таким визначенням не погоджується.

«Коли Гуцуляк затримує члена Вищої ради юстиції у той самий день, коли НАБУ затримує голову сільради – ніхто не пише, що це департамент Грановського-Кононенка, просто пишуть: ГПУ. А от коли він має претензії до Садового, то, звичайно, тут же він стає департаментом Кононенка-Грановського. Ну, це неправильно», – наголошує Юрій Луценко.

Володимир Гуцуляк, якого згадує Луценко, – це голова департаменту економічних розслідувань. Він є, зокрема, колишнім керівником вже звільненого слідчого Дмитра Суса, що прославився використанням записаного на бабусю дорогого авто.

Сам слідчий Дмитро Сус згодом був звільнений із прокуратури. А як же живе його колишній шеф, Володимир Гуцуляк?

Згідно з декларацією за 2016 рік, з нерухомості сам Гуцуляк володіє лише десятьма сотками землі в селі Дмитрівка під Києвом, ще дві земельні ділянки – у його дружини. Власних квартир, будинків чи автомобілів у подружжя Гуцуляків немає.

Натомість Гуцуляк із дружиною користуються житлом та машинами третіх осіб.

Наприклад, у користуванні Оксани Гуцуляк – київська квартира її батька Володимира Репницького, лікаря з Володимир-Волинського.

Ще одну квартиру Гуцулякам у 2016-му безкоштовно надавала в користування жінка на ім’я Марина Дзюба.

«Схеми» виявили, що київська квартира, вказана в декларації, – насправді не єдине майно, яке ця жінка надала в користування родині Гуцуляків.

Є ще будинок на понад 200 квадратних метрів, розташований в селі Дмитрівка – там, де й земельні ділянки Володимира Гуцуляка та його дружини.

Будинок, а також землю під ним, за документами, теж придбала Марина Дзюба. Дата купівлі маєтку – жовтень 2016 року.

Попри те, що записаний маєток на іншу людину, упродовж кількох тижнів «Схеми» неодноразово фіксували тут саме членів родини Володимира Гуцуляка.

Саме село Дмитрівка Гуцуляк вказав у декларації як фактичне місце проживання. Зокрема, його дружину знімальна група помічала тут як вранці у робочі дні, так і на вихідних.

Кілька разів вранці «Схеми» також бачили, як у Дмитрівку приїздить Toyota Camry. Це – службовий автомобіль прокуратури, на якому пересувається її впливовий працівник.

«Схеми» виявили, що власниця цього будинку Марина Дзюба – не стороння людина для Гуцуляків. Це – близька подруга дружини працівника прокуратури. Серед іншого, їх об’єднує хобі – вони обидві тримають коней на конюшні в тому ж селі Дмитрівка.

Марина Дзюба впродовж кількох останніх років числилась в Окремому полку президента України. Інші її місця роботи «Схемам» невідомі.

«У мене батько – приватний підприємець, добре заробляє. Нас у родині двоє – я і мій брат. Мій брат також є приватним підприємцем та з допомогою моїх батьків і брата – це сімейні гроші – ми займаємось тим, що фінанси вкладаємо в нерухомість», – зазначила Дзюба в коментарі «Схемам».

Володимир Гуцуляк також погодився відповісти на запитання журналістів на камеру та запросив до прокуратури.

«Коли Марина придбала там будинок, де ми зараз і мешкаємо, дружина попросила віддати його в оренду. І десь через два місяці після придбання, можливо швидше, можливо, не готовий сказати, ми там заселились, але вже на правах оренди з орендною платою 11 тисяч гривень у місяць», – пояснює Гуцуляк.

«Будинок – нашої подруги, тому ринкову вартість, зрозуміло, вона не поставила б. У нас є певні преференції і пільги, але це не пов’язано з роботою, це пов’язано з тим, що це – людина близька до моєї сім’ї», – додає начальник департаменту ГПУ.

Не лише будинок, а й машина

Будинок під Києвом – не єдине майно, яким користується, але офіційно не володіє, родина Володимира Гуцуляка.

На автомобілі Toyota RAV4 «Схеми» неодноразово помічали дружину голови департаменту Генпрокуратури.

Але машина оформлена не на неї, а на людину, яку звати Олексій Бушай.

Хто ж він такий?

Це – тесть колишнього голови правління компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського. Саме Семінського викрадали більш ніж на три роки, і цей факт розслідував і слідчий Дмитро Сус, певний час, зокрема, працюючи в департаменті Гуцуляка.

Тож виходить: дружина начальника департаменту прокуратури користується автомобілем, записаним на тестя фігуранта справи, яку певний час розслідував слідчий з очолюваного ним департаменту.

Як це можна пояснити? Це «Схеми» і спробували з’ясувати. Історія виявилась дуже цікавою.

Авто «для потреб слідства»?

«Бушай Олексій Федорович дійсно є моїм тестем, Гуцуляка знаю... Ну, я, правда, з ним раз вітався чи декілька разів вітався, коли був у Суса, у них кабінети навпроти. А стосовно автомобіля RAV4 мені нічого невідомо», – розповідає сам фігурант справи Олег Семінський.

Це авто вартістю близько 800 тисяч гривень є в декларації Гуцуляка. Але не у власності, а на праві безоплатного користування. При цьому Гуцуляк каже, що насправді він сплатив гроші за придбання автівки, от тільки оформили її на іншу людину – співробітника автосалону. Про те, що це тесть фігуранта справи, каже, нібито не знав.

Автомобіль нібито записали на сторонню людину, щоб отримати знижку. Бо для працівників салону авто начебто коштують дешевше, ніж для сторонніх клієнтів. Гуцуляк каже, що загалом зекономив близько 10 відсотків.

Але ж чому не зазначив у декларації, що витратив на авто близько 30 тисяч доларів? Чому вказав лише користування, до того ж, безоплатне?

«Я заплатив вартість. Але я не можу, я його не придбав, не отримав у власність. Тому я змушений був декларувати як користування», – так пояснює ситуацію Володимир Гуцуляк.

Водночас він не показав витрати коштів на автомобіль, які співробітник прокуратури сплатив, хоч і не записавши автівку на себе чи членів своєї родини. Чому?

«Наскільки мені відомо, порядок складання декларацій не передбачає – раз, і я не вважав за потрібне це робити, оскільки я показав користування автомобілем і показав його вартість», – зазначає Гуцуляк.

Однак у роз’ясненнях щодо заповнення декларацій вказано: зазначати потрібно видатки, більші за 50 мінімальних зарплат, за весь звітний рік. 800 тисяч гривень – це близько 580 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2016-го. Декларування недостовірної інформації, згідно з Кримінальним кодексом, може загрожувати штрафом або позбавленням волі на термін до двох років.

«Фактично, це в будь-якому разі підлягає відображенню у декларації. Питання тільки в можливості доведення цього. Якщо хтось підтвердить, що був такий платіж, будь-які факти, які підтвердять, що це мало місце і що він дійсно користується цим майном, і він є фактичним власником цього майна, то це дійсно можна говорити навіть про злочин, про завідомо недостовірне декларування», – коментує юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Та дещо іншу історію про автівку розповідає сам тесть екс-голови правління «Нафтогазвидобування» Олега Семінського Олексій Бушай, який і є офіційним власником Тойоти RAV4. Він каже: машину нібито передав слідчому Дмитру Сусу «для потреб слідства». За словами Бушая, ні Сус, ні інші співробітники ГПУ кошти за машину начебто не сплачували.

Отже, Гуцуляк запевняє, що передав через Суса близько 800 тисяч гривень для автосалону. А офіційний власник авто каже, що грошей не бачив і надав прокурорам авто безоплатно, «для потреб слідства». Як це пояснює сам Дмитро Сус, колишній підлеглий Гуцуляка?

За словами Дмитра Суса, Володимир Гуцуляк передав йому близько 800-900 тисяч гривень для купівлі автомобіля, і він віддав їх готівкою в автосалоні в Чернігові.

«Я тестя Семінського не бачив, ну, напевне, роки два з половиною. І коли купувався цей автомобіль, то я точно не з тестем ці питання вирішував і кошти йому не передавав. Я заніс ці гроші в салон, на першому поверсі працівник Микола, здається, був», – зазначає Сус.

Таким чином, каже неправду або звільнений прокурор Сус, який наразі сам перебуває під слідством, або ж його обмовляє офіційний власник автомобіля.

Але схоже на те, що проблеми через автомобіль можуть бути і в самого Гуцуляка.

По-перше, дружина Гуцуляка їздила на авто, що перебуває у власності родича фігуранта справи, яку певний час розслідував його екс-підлеглий, що викликає запитання. По-друге, Гуцуляк визнає, що заплатив кошти за автомобіль, утім, в його декларації ці витрати не відображені. Отже, це може тягнути на кримінальну статтю – декларування недостовірних даних.

...і ще одне авто

Після інтерв’ю «Схемам» Гуцуляк повідомив, що вирішив повернути автомобіль офіційному власнику. Він також написав рапорт генпрокурору стосовно цієї ситуації, і тепер провадженням щодо цього факту має займатись Національне антикорупційне бюро.

Та на іншу цікаву історію нас виводить ще один автомобіль, яким користувався Гуцуляк.

У впливового працівника прокуратури Володимира Гуцуляка є двоюрідний брат Василь Перепелюк. Вони доволі близькі – про це свідчить хоча б той факт, що торік Гуцуляк певний час їздив на автомобілі Тoyota FJ Cruiser, записаному на родича. Перепелюка знімальна група програми «Схеми» помічала у Дмитрівці.

Сам він із Хмельниччини, два роки тому відкрив фірму з утримання коней, яка орендує конюшню в Дмитрівці. Саме тут часто проводить час дружина Гуцуляка. Іншого офіційного власного бізнесу не мав. Та це не завадило йому протягом літа 2017-го скупити майже 40 гектарів землі в Іванківському районі Київської області. Звідки ж гроші на придбання майна?

«Він працював і в Сибіру, на нафтових і газових родовищах, і працював у Москві на будівництві. Не займався підприємницькою діяльністю, працював лише як більшість наших громадян за кордоном», – розповідає Володимир Гуцуляк.

Після запису інтерв’ю Гуцуляк письмово уточнив, що його брат вже продав Тойоту FJ Cruiser, однак ще не встиг її переоформити. На отримані від продажу гроші він нібито і придбав землю. Правда, тепер його брат користується, хоч офіційно й не володіє, іншою недешевою автівкою – Toyota Tundra 2013-го року.

Все позичене?

Отже, начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Володимир Гуцуляк з родиною живе в будинку подруги дружини, сама дружина їздить на авто, оформленому на родича фігуранта справи, якою займався його підлеглий, а сам Гуцуляк якийсь час пересувався на машині, оформленій на кузена.

Безоплатне користування чужим майном може бути зручною схемою для посадовців. Якщо походження власних статків потрібно пояснювати, то при користуванні чужими будинками, квартирами та машинами можна похвалитись щедрими друзями та родичами. Не дарма кажуть: грошей мало – не біда, як є друзів череда.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: