Порошенко, Аваков, Гройсман і Ко. Весілля сина Луценка «по-генпрокурорськи» (спецрозслідування)

«Присвоєння, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем» – ця стаття Кримінального кодексу добре знайома Юрію Луценку не лише тому, що він наразі обіймає посаду генерального прокурора України. А й тому, що саме з таким формулюванням у 2010 році він потрапив за ґрати, де зрештою провів два роки й три місяці. Його тоді звинуватили в розтраті бюджетних грошей на святкування Дня міліції, яку він очолював при Ющенку, та незаконному нарахуванні пенсії й виділення квартири своєму водієві. Правда, це трапилось за президентства Януковича, коли Луценко перебував в опозиції, і тоді багато говорили про політичну мотивованість справи. Але чи став з того часу Юрій Луценко, який після Революції гідності знову прийшов до влади, обережніше ставитися до бюджетних благ тепер уже на посаді генпрокурора? Святкування весілля сина Юрія Луценка 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом перетворилось на місце скупчення адміністративного ресурсу. А спроби знімальної групи програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зафіксувати це для оприлюднення суспільно важливої інформації закінчились силовим нападом на журналіста та оператора «Схем» співробітниками Управління державної охорони, які охороняли цей захід.

15 вересня. Київська область. Обухівська траса, Київська область. 15 вересня о 17:40 тут, біля заміського ресторанного комплексу, знімальна група програми «Схеми» помічає багато автівок та охорону. На парковці стоїть реанімобіль із урядових кортежів. А на узбіччі припарковані карети швидкої допомоги. Таке скупчення зацікавило журналістів, тож знімальна група зупиняє авто через дорогу від комплексу на узбіччі, аби ретельніше роздивитися, що відбувається, і виходить з камерою і мікрофоном на вулицю.

Тим часом співробітник зі значком Управління державної охорони рухає фішки для заїзду авто у приватний комплекс. Інший працівник УДО стоїть зі списком гостей на вході, прикрашеному квітами.

А до знімальної групи майже одразу підходить охоронець. Спочатку співробітник УДО каже, що у заміському комплексі відбувається державний захід.Та згодом виявляється, що захід таки приватний.

Тим часом до комплексу якраз заїжджає колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та мер Києва Віталій Кличко.

Як тільки знімальна група закінчує розмову з охоронцем, мікроавтобус перекриває в’їзд і закриває від камери тих, хто виходить і заходить до закладу. Від дороги фасад закладу закриває тимчасово встановлений додатковий паркан.Тим часом на парковці комплексу більшає охорони.

О 18:50 свято залишає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згодом на вході у заклад зі списком гостей з’являється вже інший охоронець зі значком Управління державної охорони.

На свято прибувають перші особи держави

О 19:00 на узбіччі з’явився ще один охоронець. Тим часом на горизонті Обухівської траси замайоріли проблискові маячки кортежу. На парковку заїжджає «Мерседес», за ним другий.

Камера фіксує, як у заклад заходять президент Петро Порошенко разом із дружиною. Охоронці несуть подарунки.

Співробітник УДО без жодних пояснень не дає знімальній групі підійти ближче, попри те, що це не приватна територія, а публічне місце і журналісти показують посвідчення.

Слідом за президентом на свято завітав перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

О 19:30 чомусь із вимкненими фарами заїжджає прем’єр-міністр Володимир Гройсман із дружиною.

Проте зняти гостей закритої вечірки постійно заважають співробітники Управління державної охорони. Спочатку вони намагаються перекрити камеру з одного боку. Два мікроавтобуси паркують перед оператором. Тим часом другий оператор намагається знімати інший заїзд, але й тут стоїть один мікроавтобус, а згодом з’являється ще один.

І нарешті третій мікроавтобус остаточно перекреслює будь-які шанси зняти парковку закладу.

Пізніше від інших гостей приїхала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Таким чином президент, прем’єр та багато інших політиків зібралися під Києвом у Конча-Заспі на закритій вечірці. Аби журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагаються не дати зафіксувати події на відео.

Охоронці не пускають знімальну групу на парковку. «Схеми» демонструють журналістські посвідчення і просять пояснити, чому перекрито доступ до громадського місця. Але ніхто з охоронців не погоджується навіть показати службове посвідчення. Зрештою, знімальна група переходить через дорогу і з вищої точки намагається продовжити зйомку. Але дуже швидко під’їжджає автобус і паркується неподалік від знімальної групи. В автобус заходить співробітник охорони, який щойно не пускав журналістів на парковку закладу. Охоронець показує водієві автобуса, де він має стати, і автобус, зрештою, повністю перекриває огляд. А для проїзду на Обухівській трасі замість чотирьох смуг для руху залишаються тільки дві.

Тим часом кортеж президента готується до виїзду. Згадавши слова охоронців про те, що потрібно відійти на узбіччя, знімальна група підходить до бокової частини закладу за кілька метрів від дороги, яка також є громадським місцем. А далі стається те, що стається.

Знімальна група одразу телефонує на 102. Але саме в цей час «Мерседеси», якими користується президент, залишають вечірку, а ті самі охоронці знову перешкоджають оператору програми. Другий оператор все ж встигає зафіксувати вихід президента Порошенка.

Президента з дружиною супроводжує до автівок генеральний прокурор Юрій Луценко.

У цей самий час зі власних джерел вдається довідатися, що закрита вечірка, на яку з’їхалася майже вся політична верхівка, – це святкування весілля старшого сина генерального прокурора Юрія Луценка –Олександра. До слова, тижнем раніше Юрій Луценко оприлюднив у мережі Facebook фото молодят. Також тоді у ЗМІ потрапило кілька фото біля РАЦСу.

Відомчі автівки на приватному заході

Під час спостережень за святкуванням нам впадають в око кілька епізодів. Наприклад, «Тойота кемрі» з номерним знаком АА0001СК, яка зареєстрована на Генеральну прокуратуру України.

А також жінка, яка спочатку стоїть біля мікроавтобуса, що привіз святковий торт. Згодом охоронець її веде до автівки.

І це виявляється та сама «Тойота» з номерним знаком АА0001СК, зареєстрована на Генеральну прокуратуру України. Журналісти фіксують, як жінка залишає вечірку саме в цій автівці. Чи має ця жінка посаду в ГПУ і на яких підставах відомчий автомобіль її відвозив? Про це «Схеми» публічно запитали генерального прокурора в мережі Facebook. Однак відповіді так і не отримали.

Це не єдиний епізод, який має ознаки зловживання генеральним прокурором службовим становищем. Мікроавтобус із номерним знаком АА0013МО, який співробітник УДО пропускає на парковку закладу, також зареєстрований на Генеральну прокуратуру України. Авто паркується біля самого виходу з ресторану.

Що робить на приватному заході родини генпрокурора відомча автівка? Виявляється, авто слугує сховищем для подарунків. При цьому вантажниками працюють співробітники УДО.

Наприклад, як у цьому випадку, коли охоронці виносять полотно, схоже на портрет молодят. Охоронець сідає у відомчий мікроавтобус ГПУ і вивозить подарунки.

Згодом і відомча «Тойота», і відомчий мікроавтобус повертаються на святкування.

«Схеми» надіслали запит до Генеральної прокуратури з проханням повідомити, на яких підставах службові автомобілі ГПУ обслуговували святкування весілля старшого сина генпрокурора.

«Присутність автомобілів Генеральної прокуратури України в місцях тимчасового перебування Генерального прокурора України жодним чином не свідчить про їхнє використання в приватних цілях, а обумовлюється необхідністю забезпечення державної охорони генерального прокурора України та членів його сім’ї», – така відповідь надійшла від Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Гості починають роз’їжджатися

Після 22-ї години гості починають роз’їжджатися. Вечірку залишає перший віце-прем’єр Степан Кубів. Потім екс-регіонал, який голосував за «диктаторські закони» 16 січня Андрій Деркач.

О 23-й годині їде Арсеній Яценюк.

Далі з’являється чоловік, який забороняв себе знімати і представлявся приватною особою, тоді як знімальна група намагались пройти на парковку ресторанного комплексу.

Раніше цей же охоронець супроводжував президента Порошенка. А згодом він же говорить у рацію перед виходом прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Слідом святкування залишає народний депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук.

Мікроавтобуси, які блокували заїзд на парковку, від’їжджають, а на їхнє місце під керівництвом одного з охоронців стає вже знайомий автобус.

Весілля чи неформальна зустріч політиків?

О 00:15 «швидкі» продовжують чергувати біля закладу. Співробітник Управління державної охорони і далі пересуває фішки для автівок, якими, за інформацією програми, користуються брати-бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси. Далі з комплексу виходить віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

За ним – міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Відвідав святкування генпрокурорського сина і народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Гліб Загорій.

Із депутатом Загорієм генерального прокурора пов’язує скандальна історія. За інформацією сайту «Наші гроші», у жовтні минулого року депутат Загорій придбав елітну нерухомість у 67-річної жінки, яка раніше працювала бухгалтером у компанії, що належала родині генпрокурора Луценка.

Одночасно залишають вечірку заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка», народний депутат Ігор Кононенко, екс-голова Адміністрації президента, а нині секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Тим часом охоронець знову несе подарунки у відомчий мікроавтобус ГПУ.

Відвідав святкування і народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Трегубенко.

Близько другої години ночі одними з останніх вечірку залишають народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Третьяков, міністр юстиції Павло Петренко у супроводі дружини генерального прокурора Ірини Луценко.

А далі, власне, і сам генеральний прокурор Юрій Луценко залишає ресторанний комплекс.

Лише після від’їзду генерального прокурора численні державні охоронці починають розходитись. Схоже, святкування весілля сина Юрія Луценка Олександра охороняли навіть снайпери.

Реанімобіль, «швидкі» та пожежна машина і далі стоять. Тим часом відомчий мікроавтобус Генеральної прокуратури під’їжджає під вихід з ресторанного комплексу. До нього виходить наречений Олександр Луценко і спілкується з охоронцем.

О третій годині ночі, коли святкування закінчилося, парковка закладу знову стала відкритою.

«Схеми» vs УДО

Після нападу співробітниками Управління державної охорони знімальна група програми «Схеми» викликала поліцію на місце інциденту і написала заяву за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

А через три дні після нападу на запрошення начальника УДО Валерія Гелетея «Схеми» прийшли до Управління державної охорони на зустріч, під час якої він повідомив, що, за результатами службової перевірки, його підлеглі нічого не порушували: «Нема порушення. Поліція відмовила в порушенні 6.1, наскільки я пам’ятаю».

Натомість порушення встановили з боку знімальної групи програми. «Ви там працювали з 17-ї години. Це не було так, що ви заїхали і вас не побачили. Ви з 17-ї години, м’яко кажучи, порушували режим території. За великим рахунком працівники повинні були б вислати поліцію і за порушення режиму скласти протокол, але, знову таки, ми просто замучились викликати поліцію через будь-які такі випадки», – зауважив Гелетей.

Ось так начальник УДО пояснює напад на знімальну групу, в результаті якого оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки: «Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не впав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Гелетей наголошує, що нашій знімальній групі в тій ситуацій ще пощастило: «Навіть якби вони застосували зброю, було б іще питання, як вони сприйняли цю небезпеку. А в темряві вас ніхто не бачив. Потім, коли до вас підбігли, побачили, що це знову ви, які 6 годин знімають. Ну, знімайте (питань немає), але не порушуйте режим.Такі вимоги».

«Схеми» показали відео спілкування зі співробітниками УДО в повному обсязі медіа-юристу Інституту розвитку регіональної преси Людмилі Панкратовій.

«Якщо оцінювати дії журналістів і представників охорони, хто був правий, а хто ні, на мою думку, все ж таки журналісти більше надали обґрунтування, чому вони мають право тут перебувати, – вважає вона. – По-друге, вони показали свої посвідчення. Багато разів повторювали, що це громадське місце. Тобто, мені здається, що вони виконали все, що від них залежить, аби їх ідентифікувати як журналістів, і вони бажали почути, чому саме тут охоронювані заходи. Вони цього не почули. І вони не побачили посвідчень осіб, які представляють Управління державної охорони».

Вже напередодні ефіру знімальну групу і начальника Управління державної охорони Гелетея запросили на засідання парламентського комітету з питань свободи слова.

За чий кошт гуляли?

У скільки державі обійшлося святкування весілля сина генерального прокурора? Загалом біля ресторанного комлексу «швидкі» та реанімобіль чекали близько дев’яти годин і залишили чергування вже після того, як свято залишив генеральний прокурор. Начальник УДО переконує в необхідності медичного супроводу вечірки. Також під час святкування двічі було зафіксовано пожежну машину біля закладу.

«Якщо є підстави вважати, що є якісь проблеми в особи, яку охороняють… Життя є життя. У нас президентам по 80 років. Інколи присутність у такому віці...Ну, знову ж таки: щоб усі почували себе комфортно і в безпеці. Не моя робота обговорювати питання про здоров’я, але ми думаємо про все», – говорить Гелетей.

Під час святкування знімальна група двічі фіксувала пожежну машину біля закладу. Очільник УДО пояснює це так: «Пожежна там заправлялась».

Щодо співробітників держохорони, то вони залишались на чергуванні навіть після того, як поїхав президент та інші високопосадовці. Люди в формі з обладнанням, схожим на снайперське, залишили позиції після від’їзду генерального прокурора.

«Ми не є помічниками для нашої країни-агресора. Якщо є необхідність... Якщо ви придивитесь, то ви побачите, що ви раніше не звертали на це увагу», – пояснює це Гелетей.

Подробиці охоронних заходів святкування весілля сина генерального прокурора начальник УДО повідомити відмовляється: «Якщо в мене буде інформація або будь-які питання про те, що йому загрожує небезпека, то я зроблю стільки людей, скільки треба. Скільки це може бути? Ну, можливо, все управління буде працювати».

Не визнає Валерій Гелетей і того факту, що подібний супровід за державні кошти приватної вечірки можна розцінювати як зловживання владою генерального прокурора України Юрія Луценка: «За охорону відповідає керівник Управління державної охорони і ті підлеглі, які є. Я завжди кажу (інколи і неприємні речі), наполягаю на тому, що буде так, тому що це заходи безпеки. Повірте, не кожному, кого охороняють, подобається те, що за ним ходять охоронці. Ви не думайте, що це дуже добре, коли твоє приватне життя завжди під оком».

Генпрокурор та неупередженість

Президент України Петро Порошенко не коментував силовий напад працівників УДО на знімальну групу програми «Схеми», що трапився саме під час його виїзду зі святкування весілля генпрокурорського сина. Прохання редакції висловити свою позицію з цього приводу залишилось без відповіді.

І окреме питання, радше риторичне. Чи можна вважати генерального прокурора незалежним та неупередженим стосовно всіх гостей, яких він покликав на весілля свого сина?

На чиєму він опиниться боці, коли хтось із цих людей стане потенційним фігурантом розслідування ГПУ?

Весілля генпрокурорського сина – очевидна демонстрація тотального кумівства, що міцно пронизала усю верхівку влади.