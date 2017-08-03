Їзда без правил. Луценко, Котвіцький, Ложкін, Ахметов та інші VIP-порушники ПДР (спецрозслідування)

Представники влади – тобто ті, хто встановлює закони та стежить за їх виконанням, – мали б бути взірцем законослухняності. Натомість в Україні все часто навпаки: той, хто має владу в руках, з легкістю уникає справедливого покарання. А безкарність, як відомо, породжує вседозволеність. Якщо представникам влади вдається без наслідків порушувати навіть норми Кримінального кодексу, то що вже говорити про такі речі, як правила дорожнього руху? Схоже, навіть після розформування ДАІ та створення патрульної поліції на українських дорогах і далі існує каста недоторканних.

13 липня, 20:45. Із Генеральної прокуратури виходять народний депутат групи «Відродження» Віталій Хомутиннік та депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук.

Депутати сідають у одне авто і рушають кортежем із трьох автівок.

За кілька хвилин три автомобілі під’їжджають до світлофора на бульварі Дружби народів. Зелене світло змінює жовте. І щойно вмикається червоне світло – усі три автомобілі починають рух.

В інший час знімальна група програми «Схеми» зафіксувала, як через подвійну суцільну смугу повертає кортеж лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

А голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк залишає авто на дорозі, попри знак «зупинку заборонено».

Спостерігаючи за тим, як пересуваються Києвом можновладці, таких епізодів журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зафіксували чимало.

Таємниче ДТП

30 червня, 19:30, Київ. Кортеж із двох позашляховиків з вулиці Володимирської повертає у провулок Рильский. Цей провулок має односторонній рух, а отже, кортеж повернув на зустрічну смугу.

Через кілька хвилин на цьому ж повороті знімальна група програми зафіксувала, що дві автівки потрапили у ДТП. Один з автомобілів – таксі, інший – позашляховик з кортежу.

Джип повністю перекриває проїжджу частину. Позашляховик має номери прикриття, а отже, їх немає в базі поліції.

Охоронець та водії кортежу спочатку оглядають авто. І поки водій таксі комусь телефонує, охоронець знімає номерні знаки з позашляховика і ховає їх у авто.

Згодом камера фіксує, що на джипі вже немає і передніх номерних знаків, а під решіткою можна помітити проблискові маячки.

Коли охоронець і водій роздивляються пошкодження, можна помітити, що позашляховик – броньований. Другий позашляховик з кортежу можна помітити біля входу до офісного центру.

Між тим, поліція на місце ДТП не їде близько півтори години. Увесь цей час охоронець з кортежу постійно комусь телефонує. А як тільки приїжджає поліція, охоронець двічі показує якесь посвідчення.

Загалом під час оформлення ДТП, водій позашляховика практично не спілкується з поліцією. Натомість охоронець постійно і дуже емоційно щось пояснює поліцейським.

Після оформлення ДТП позашляховик без номерів на очах у поліції залишає місце пригоди. Згодом джип уже з номерними знаками опиняється поряд з іншим позашляховиком з кортежу біля офісного центру у Рильскому провулку.

Аби побачити кого возить кортеж, доводиться почекати біля офісного центру. О 23:40 вже знайомий охоронець відчиняє двері, з яких виходить екс-голова Адміністрації президента, а нині секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін.

Він не сідає в авто, а йде пішки у супроводі двох охоронців, а кортеж одразу залишає парковку офісного приміщення.

По зустрічній смузі – у ресторан

За день до ДТП, 29 червня, у Рильському провулку ті самі позашляховики стояли під тим самим офісом. Камера зафіксувала, як Борис Ложкін вийшов з офісного центру та сів у авто.

​Кортеж рушає з місця і знову по зустрічній смузі їде Рильским провулком.

Можливо, Борис Ложкін так поспішає у державних справах, що його кортеж вимушений порушувати правила дорожнього руху?

Уже через 5 хвилин ті ж самі автомобілі можна було помітити на парковці одного зі столичних ресторанів.

За інформацією з джерел програми «Схеми», за фактом ДТП з участю автомобіля, яким користується Ложкін, протокол поліцейські оформили на автомобіль з іншим номерним знаком. Також незрозумілим залишається те, чи склали поліцейські протокол на водія Ложкіна, оскільки, за даними джерел, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе.

«Схеми» надіслали запит Борису Ложкіну з проханням прокоментувати систематичні порушення його кортежем правил дорожнього руху. А також звернулись за поясненням, на якій підставі колишній голова Адміністрації президента використовує автомобіль з проблисковими маячками та номерними знаками прикриття, і чи складала за останній рік поліція протоколи про порушення правил дорожнього руху на це авто.

«Ложкін Б.Є. користується автомобілем Lexus LX-570, зареєстрованим у власності його дружини Шаломової Н.О. (див. декларацію Ложкіна Б.Є.). У зв’язку з отриманою оперативною інформацією право Ложкіна Б.Є. на отримання державної охорони після його звільнення з посади голови Адміністрації президента було тимчасово подовжено. Співробітники Управління державної охорони визнали доцільним використання номерних знаків прикриття.

30 червня 2017 року згаданий автомобіль став учасником ДТП. Співробітники поліції, які були викликані на місце ДТП, склали протокол. Інших протоколів через порушення правил дорожнього руху на автомобіль Lexus LX-570 з номерними знаками АА 8175 ВО не складалося», – така відповідь надійшла від прес-служби Бориса Ложкіна.

Кому дві суцільні – не перешкода?

12 липня, вулиця Грушевського, Київ. Під відомим бутиком стоїть «Мерседес» із новою серією номерів КА чотири сімки, а поряд чекає «Ленд Крузер» супроводу. Трохи постоявши, кортеж із двох автівок залишає місце біля бутика. Він блокує інші автомобілі й перетинає подвійну суцільну смугу та їде у напрямку Європейської площі.

І менш ніж за хвилину, просто біля меморіалу першим жертвам Революції гідності, кортеж знову перетинає подвійну суцільну смугу – цього разу за сто метрів від автомобіля патрульної поліції.

Чому ж поліцейські не оштрафували кортеж? Патрульні зазначили, що вони перебувають на завданні, однак підтвердили, що така поведінка на дорозі є порушенням. Проте ні кортежу, ні порушення, кажуть, не бачили.

Порушення цього ж кортежу на тому ж місці знімальна група фіксувала і раніше.

За кілька днів той самий «Мерседес» можна було побачити біля ресторану за сто метрів від Адміністрації президента. Автомобіль стоїть на тротуарі.

Схоже, цікавість до цього автомобіля не дуже подобається, – машину знімальної групи блокує джип супроводу, як тільки «Мерседес» має від’їжджати. «Ленд Крузер» стоїть на перехресті і блокує авто знімальної групи, аж допоки «Мерседес» не від’їде подалі. За дві години кортеж стоїть вже біля іншого ресторану. Цього разу, порушуючи знак – «зупинку заборонено».

От тільки зняти це не дозволяють люди, які представились поліцейськими. Попри продемонстровані посвідчення преси, вони все одно забороняють знімати.

Поліцейські зазначають, що на людину, яку вони охороняють, було скоєно замах, і висувають ще одну вимогу до журналістів: «Ви можете зробити так, щоб вас не бачили?».

Особою, яку охороняють співробітники поліції та кортеж якої систематично порушує правила дорожнього руху, виявляється народний депутат від «Народного фронту» та бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігор Котвіцький.

«Схеми» зафіксували, що вихід і посадку Котвіцького до авто у центрі Києва супроводжує охоронець з автоматом.

Через кілька днів знімальна група програми знову помічає «Мерседес», яким користується депутат Котвіцький, на тому ж місці на тротуарі. Поліцейські одразу підходять спілкуватись. На запитання про причину порушення відповідають наступним чином: «Є такі нюанси, коли можна відійти від правил дорожнього руху, якщо є необхідність».

Через тиждень кортеж Котвіцького знову порушує правила дорожнього руху. Цього разу – дорогою до готелю «Хаятт», автівки перетинають подвійну суцільну лінію. І це тоді, коли до перехрестя, де можна розвернутися, залишається близько ста метрів.

«Схеми» надіслали запит депутату Котвіцькому із запитанням, чому його авто порушує правила дорожнього руху і скільки протоколів про порушення ПДР було складено на його автомобіль протягом року.

Депутат Котвіцький відповів на своїй сторонці у Facebook: «Для мене, як і для багатьох політиків, час в дорозі – це можливість попрацювати з документами, розпланувати свій день, зробити телефонні дзвінки. Отже, в автомобілі я виключно – пасажир і не відстежую, що відбувається навколо. Тому питання, чи складалися протоколи на це авто, краще поставити Національній поліції, особисто я нічого не отримував».

У коментарях до допису Котвіцького журналіст програми поцікавився, чи вважає депутат, що можуть існувати винятки, коли можна порушувати правила дорожнього руху? Але депутат так і не відповів.

Генпрокурору на дорогах можна все?

11 липня о 16:00 у Верховній Раді мають почати розгляд зняття депутатської недоторканності з кількох народних обранців. За десять хвилин до початку засідання два авто«Тойота Кемрі», якими користується генеральний прокурор Юрій Луценко, прямують до парламенту Кловським узвозом. Кортеж виїжджає на зустрічну смугу, перетинаючи подвійну суцільну лінію.

Таке порушення, аби не тягнутися за автівками, кортеж Луценка здійснює систематично.

Взимку «Схеми» зафіксували, як кортеж Луценка заїжджає до Головного управління СБУ, перетинаючи подвійну суцільну лінію. Також кортеж виїжджає на зустрічну смугу, коли не бажає стояти у великому заторі.

Редакція надіслала запит до Генеральної прокуратури, аби дізнатися, через які причини кортеж генпрокурора систематично порушує правила дорожнього руху, але відповіді не надійшло.

«Король Донбасу» почувається королем столичних доріг?

Привернув увагу журналістів програми і кортеж олігарха Ріната Ахметова. Його знімальна група помічає спочатку на Європейській площі Києва, а згодом уже на проспекті Героїв Сталінграда.

Авто знімальної групи не наближається до кортежу, однак дві автівки супроводу спочатку зупиняються і блокують журналістів посеред дороги, а потім, коли машина намагається об’їхати перешкоди, автівки супроводу починають підрізати, провокуючи ДТП. Блокування триває близько п’яти хвилин.

Обидва автомобілі супроводу зареєстровані на ТОВ «Дельта-Донбас», яке займається діяльністю приватних охоронних служб. Інші автомобілі з кортежу Ахметова також зареєстровані на ТОВ «Дельта-Донбас», кінцевим власником якого є Ахметов Рінат Леонідович.

Редакція надіслала запит Рінату Ахметову із запитанням, чому автомобілі його кортежу порушують правила дорожнього руху, але відповіді не надійшло.

Парковка під Верховною Радою

Знімаючи кілька днів поспіль під Верховною Радою, журналісти не могли не помітити разючої відмінності між абсолютно вільною вулицею Грушевського у день виступу в парламенті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, і тим, скільки автівок було припарковано під Радою, усупереч правилам, вже наступного дня.

Наприклад, автівка, якою користується народний депутат Ігор Кононенко, припаркована з порушенням на перехресті.

Автомобілі, якими користуються народні депутати Євген Геллер та Андрій Іванчук, також стоять на перехресті у зоні дії знаку «зупинку заборонено».

Знімальна група помічає, як співробітники поліції спілкуються з водієм одного з «Мерседесів», який також припарковано у зоні дії знаку «зупинку заборонено».

Згодом до поліцейських підходить підкріплення. А ще через кілька хвилин поліцейські оточують «Мерседес» живим ланцюгом.

Повідомити причину співробітники поліції відмовляються. Згодом до поліцейських виходить народний депутат фракції «Народний фронт» Євген Дейдей.

Він спілкується з поліцейським, прощається – і з авто миттєво знімають оточення. Тим часом камера встигає зафіксувати, як водій показує поліціянтам посвідчення з фотографією народного депутата Євгена Дейдея.

З власних джерел «Схемам» вдалося дізнатися, що авто, про яке йдеться, зареєстроване на ТОВ «Трансмаг інжинірінг». Засновниця «Трансмаг інжинірінг» також разом із народним депутатом Денисом Дзензерським виступає засновницею ПАТ «МНПК «ВЕСТА». Однак, коли депутат Дзензерський виходить з Верховної Ради, то сідає в іншій «Мерседес».

Нагадаємо, що саме помічник депутата Дзензерського нібито позичив Дейдею гроші – так вони намагались пояснили, звідки у родини молодого депутата кошти на численну нерухомість.

«Схеми» надіслали запит до Національної поліції із запитаннями, чи був складений протокол на цю автівку і за яке порушення. Але там відмовились надати запитувану інформацію, посилаючись на те, що інформація про порушення ПДР має конфіденційний характер.

Також редакція програми надіслала запити до голови Національної поліції Cергія Князєва та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з такими запитаннями:

– Якою наразі є статистика порушень ПДР та ДТП на українських автошляхах?

– Чи вплинула реформа поліції позитивно на цю статистику?

– Чи існує практика недоторканних номерних знаків, авто, посадовців, яким дозволяється порушувати правила дорожнього руху?

У коментарі «Схемам» директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко відповів: «Невтішна статистика з точку зору кількості зареєстрованих дорожно-транспортних пригод. Було зареєстровано 76 622 дорожньо-транспортних пригод по всій країні. Це на 6,1 відсотка більше, ніж за півроку минулого. Станом на сьогодні, за перше півріччя 2017 року зареєстровано 433 324 постанови ПДР та 82 421 протоколів ПДР. За перше півріччя 2016 року постанов ПДР – 381 255 та 57 657 протоколів ПДР. На жаль, люди сприймають будь-яку лібералізацію або послаблення чи більш людяне ставлення поліції на дорогах як сигнал до вседозволеності. Для патрульної поліції недоторканних немає. Інша річ, якщо здійснюються якісь оперативні заходи та заходи охорони і вони вимагають в тому чи іншому епізоді, можливо, порушити правила дорожнього руху – це може бути продиктоване саме цим».