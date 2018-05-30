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Через 4 года после избрания Петр Порошенко, согласно соцопросам, не выходит даже во второй тур президентской гонки-2019. Сможет ли победить во второй раз? Какие электоральные настроения в Украине? И почему Россия так дожидается президентских и парламентских выборов в Украине? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политолог, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко и политолог, историк Александр Палий.

– Может ли Петр Порошенко победить во второй раз, на фоне такой картины по соцопросам?

Юрий Романенко: Он может победить. В 1999 году, когда Леонид Кучма шел на выборы, его рейтинг был на уровне 8%, он победил на президентских выборах, как и Борис Ельцин в 1996 году. Выборы – это не рейтинги и не социология, а организация на местах, сетевики, контроль над медиа. Люди очень легко меняют свои настроения, в зависимости от того, в какой контекст их помещают.

Впервые в новейшей украинской истории мы не имеем четкой дуальной антагонистичной пары: президент и его основной конкурент

Я бы не уделял столько времени социологии на сегодняшний момент, а на понимание баланса сил между ключевыми игроками, какие у них есть организационные возможности, какое у них есть электоральное ядро. В этой логике у Порошенко сегодня равноценные шансы на победу, как у всех ключевых игроков. Потому что впервые в новейшей украинской истории мы не имеем четкой дуальной антагонистичной пары: президент и его основной конкурент.

Отношение к основным ключевым игрокам со стороны большей части народа негативное, высокие антирейтинги, высокий уровень недоверия, как следствие, будет идти борьба «на мизерах». Каждый топовый кандидат в первом туре будет мобилизировать свои микрогруппы. За любого президента у нас за последние 26 лет всегда находились 5-8% людей, которые при любых раскладах голосуют за власть.

У Петра Порошенко этот запас есть, но у него высокий антирейтинг, как у Яценюка, как у Тимошенко.

– Это значит, что эти люди за него не проголосуют?

Юрий Романенко: Да, он наберет какую-то сумму, но не выше определенного потолка. Поэтому все могут решить какие-то единицы голосов. Потом начнется не менее интересная вещь, когда будут формировать коалицию «на мизерах». Все кандидаты с мизерными электоральными ядрами будут объединяться по интересам и конвертировать свои результаты в те или иные позиции, которые они захотят получить от победителя.

– Откуда такой колоссальный рейтинг недоверия и к органам власти, и ко всем политикам?

Юрий Романенко: Это отражает социальный характер отношений в нашей стране. У нас никто друг другу не верит. Доверие можно завоевать на уровне семьи, маленького клана – бывшие одноклассники, одногруппники, люди занятые общим интересом или деятельностью.

У нас неустойчивые связи, потому что все друг друга «кидают». Власть в этих условиях всегда рассматривалась как чужеродный внешний субъект, который к чему-то принуждает.

Когда наши политики врываются до вершин власти, то вместо того, чтобы осуществлять длительные последовательные шаги по реформированию страны, они начинают мыслить как Петр Порошенко. Он мыслил форматом договоренности с существующей элитой: чтобы власть была устойчивой, нужно договориться с теми, кто контролирует регионы. А для этого необходимо им дать то, что удовлетворяет их интерес, формируется так называемый «олигархический консенсус». Так сделал Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Порошенко в 2014 году сделал ставку на свою базовую электоральную группу, которая привела его к власти. То есть прослойка среднего класса, плюс какая-то часть бюджетников. В долгосрочном плане – он должен был понимать, что если бы он не потерял их поддержку, то у него сейчас бы не было проблем. Но для этого ему бы пришлось вступать в конфликт с какой-то частью олигархов. Тем самым подвергать себя риску.

– Политолог Виктор Небоженко говорит о том, что «следующие выборы превратятся в политические ток-шоу, шумный карнавал или просто базар». Что Петр Порошенко будет продавать, какая будет идея?

Юрий Романенко: Петр Порошенко будет продавать угрозу, что может вернуться прошлый режим. И такая угроза действительно есть. В игре, когда есть противостояние коалиции «на мизерах», действительно кто-то из бывших регионалов имеет шансы пройти во второй тур и победить.

Любой кандидат из обозначенных 5-7 человек имеет шансы пройти во второй тур

Любой кандидат из обозначенных 5-7 человек имеет шансы пройти во второй тур. Месяца через три-четыре мы будем понимать, какие у кого шансы.

– Александр, реальна ли победа Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах? Если да, то что он может предложить избирателям во время своего следующего президентского цикла?

​Александр Палий: Я думаю, что победа Петра Порошенко вполне реальна. Он может предложить какой-то результат: что у нас было четыре года назад, когда у нас разваливался государственный механизм, и что удалось сделать.

Сейчас ситуация явно лучше, особенно в плане международной поддержки, безопасности и армии. Помимо этого, есть обновление экономики. Есть явное оживление, но его всегда мало. Но во время войны, в условиях ампутации 20% промышленности, четверти валютных поступлений, этот рост сам по себе достаточно неожиданный.

Месяц выборочной кампании может абсолютно изменить ситуацию

​– Петр Порошенко по соцопросам даже не входит в тройку, у него большой антирейтинг. Как это все сработает накануне выборов?

Александр Палий: Антирейтинг есть у всех известных политиков. А насчет рейтинга, то нет большой разницы между 6% и 8%. Один месяц выборочной кампании может абсолютно изменить эту ситуацию.

– Согласно соцопросу, одним из самых важных проблем для Украины респонденты выделили военные действия на Донбассе, далее коррупция и рост цен. Станет Донбасс топ-темой выборов?

Вопрос Донбасса будет одним из ключевых. Но украинцев беспокоит не только Донбасс

​Юрий Романенко: Вопрос Донбасса будет одним из ключевых. Но украинцев беспокоит не только Донбасс, потому что в разных соцопросах могут выскакивать другие темы.

Но тема Донбасса будет важнее, если накануне президентских выборов произойдет какое-либо обострение. Это может произойти по вине России, но также и по нашей вине. Это может быть способом мобилизации, но здесь легко потерять контроль над ситуацией, и, мне кажется, вряд ли Петр Порошенко пойдет на это.

Также не секрет, что Порошенко начинает рассматривать тему с проведением конституционной реформы – превращение Украины в парламентскую республику, изъятие значительной части полномочий президента.

– Юрий, не может ли Юлия Тимошенко (руководитель партии «Батькивщина»​) заявить, что она будет говорить с Владимиром Путиным (президентом России) и победить?

Юрий Романенко: Она может заявить что угодно. И не только она. Наши политики делают какие угодно заявления. Тема мира будет разыгрываться и будет одной из ключевых. Но ключевой вопрос – «Что будет реализоваться после победы?». Если не выскочит темная лошадка, то у нас там достаточно «солнечные» перспективы в плане резких изменений в жизни. Парламент будет раздробленный, политических сил будет больше, им будет сложнее договориться. Президенту тоже будет не на кого опереться. Как следствие, мы будем дальше барахтаться.

Это будет усложнять нашу устойчивость, потому что во внешнем мире мы видим усиление турбулентности, есть глобальный кризис, который дает все больше вызовов, убивает наши старые рынки. Это ставит вопрос относительно перспектив нашей государственности, если мы не обновимся в ближайшие несколько лет.

Россия ждет, что украинцы уничтожат Украину своими собственными руками, потому что россиянам не удалось это во время Майдана

Плюс не убираем фактор России, потому что она будет дальше нас давить.

​– Александр, все эксперты говорят, что Россия дожидается президентских выборов в Украине. Почему и оправдано ли?

Александр Палий: Россия ждет, что украинцы уничтожат Украину своими собственными руками, потому что россиянам не удалось это во время Майдана. В лоб они ничего не сделают Украине.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)