«Програшу Порошенка на виборах хоче Путін» – блогер Волох

Протягом останнього року каденції президент Петро Порошенко може підтягнути свої шанси на переобрання, якщо створить Антикорупційний суд і розпочне переговори щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Так вважає політолог Віталій Кулик. Він припускає, що в будь-якому разі виборці Порошенка вважатимуть його «меншим злом», ніж найближча за рейтингом суперниця Юлія Тимошенко – і навпаки. А блогер Карл Волох тим часом наголошує: в програші Порошенка на наступних виборах зацікавлений президент Росії Володимир Путін.

Блогер Карл Волох переконаний – скомпрометувати адміністрацію Петра Порошенка намагаються з-за кордону.

Путін сказав, що поліпшити стосунки з Україною хоче, але не з цим президентом

​«Путін навіть не приховує, що, в принципі, це і є його основний план. Він же сказав, що поліпшити стосунки з Україною може і хоче, але не з цим президентом. І якщо хтось вважає, що за великою частиною цієї компрометації влади не стоїть Росія – він дуже помиляється. Тому цілком можливо, що Путіну вдавалося досі успішно компрометувати цю постмайданівську владу і цілком можливо, що вдасться й далі», – побоюється Волох.

Блогер сподівається, що шанси чинного президента на другий термін підвищить створення помісної церкви, а також – більша обізнаність суспільства про успіхи боротьби з корупцією. Він стверджує, що такі успіхи є – мовляв, зараз із бюджету України крадуть разів у десять менше, ніж за Януковича.

Пропагандистські можливості влади порівняно з противниками незрівнянно менші

​«Якщо Порошенкові та його команді, владі взагалі вдасться довести цю цифру і це розуміння до народу – я не дуже в це вірю, пропагандистські можливості влади порівняно з противниками влади незрівнянно менші – але якщо це вдасться, я думаю, ця влада зможе себе врятувати», – міркує він в ефірі Радіо Свобода.

З іншого боку, блогер зауважує певну зміну настроїв в соцмережах.

Всі вважали, що ця влада погана, от ми її поміняємо на якусь гарну. Багато людей зрозуміли: нічого цього не буде

​«Політичні активні користувачі мереж, на відміну від того що було раніше, коли всі вважали, що ця влада погана, от ми її поміняємо на якусь гарну владу, прийдуть нові люди і вони вже нам дадуть і супер-реформи, і супер-антикорупцію і так далі – і раптом саме соціологічні дослідження останнього часу, очевидно, спричинилися до того, що багато людей зрозуміли: нічого цього не буде. Може бути або ця влада, або зрештою практично ті самі люди, які вже при владі були і результати мали ще гірші», – розповідає він.

На думку Волоха, декілька представників олігархічного середовища могли б взяти під контроль настрої суспільства, якби скооперувались.

Коломойський з Льовочкіним, Фірташем, Пінчуком і Ахметовим здатні сформувати будь-яку громадську думку

​«Якщо завтра умовний Коломойський з умовним Льовочкіним, Фірташем, Пінчуком і Ахметовим – або навіть без Ахметова – домовляться, в принципі, вони будуть визначати, хто буде в парламенті, хто не буде в парламенті, хто буде президентом і так далі. Тому що вони здатні сформувати будь-яку громадську думку. Рейтинги їхніх каналів настільки високі, що всі решта медіа впливу на цю історію не мають».

«Менше зло»

Політолог Володимир Цибулько впевнений в тому, що президент встигне до виборів закріпити курс на реформування країни.

Дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО, в ЄС

​«Є загроза, що будь-яка людина, яка може виграти у президента Порошенка вибори, при входженні на посаду буде переглядати багато реформ, перегляд яких принесе величезну шкоду, фактично, обвалить українську економіку. Тому мені здається, що дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО через референдум, очевидно, перспективу членства в ЄС, зробити ці процеси не ревізованими, тобто закріпити зовнішньополітичний вибір, як константу певну», – прокоментував Цибулько.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припускає, що Порошенко може повернути собі симпатії виборців. Один зі способів це зробити: ухвалити закон про антикорупційний суд разом із правом вето для міжнародних експертів.

Друга позиція важлива: отримати від Європейського союзу принаймні «безвіз плюс»

​«Друга позиція, яка була б для президента важлива: все ж таки отримати від Європейського союзу не обіцянку перспективи членства в ЄС, а принаймні «безвіз плюс», тобто розмову про те, що Україна могла б отримати в якості розширення Асоціації – не просто статус асистента чи аспіранта, але певну перспективу в Євросоюзі, яка була б декларативною, але яку можна було б використовувати», – припускає Кулик.

Крім того, хоча він особисто не схвалює ідеї миротворчої місії, на його думку, початок переговорів щодо розміщення миротворчого контингенту міг би зіграти на користь Порошенка.

З одного боку, у виборців є підстави бути незадоволеними президентом, визнає експерт.

Люди втрачають оптимістичне сподівання, що хтось зможе вирішити їхні проблеми

​«Люди втомились від Порошенка. Люди втрачають якесь оптимістичне сподівання на те, що хтось зможе вирішити їхні проблеми. В першу чергу є апеляція до того, що за роки правління Порошенка не було виконано ним жодної обіцянки, починаючи з гривні та її стабільності, закінчуючи покращенням і такими речами, як війна і мир. Тут Порошенкові важко чимось апелювати».

З іншого боку, він не пророкує значних успіхів і головній опонентці президента – одній з лідерів опозиції Юлії Тимошенко.

В Тимошенко є електоральне гетто, з якого вона не вистрибне

​«В Тимошенко є електоральне гетто, з якого вона не вистрибне – це 22%, і понад цей відсоток вона перемогу не візьме. На другому турі люди просто не підуть на вибори. І це проблема, тому що вона не розширює свою електоральну базу», – пояснює гість ефіру.

Однак при цьому обидва політики слугують одни для одного «меншим злом» в очах різних виборців, зауважує він.

«Люди, які не сприймають Тимошенко, будуть як за менше зло голосувати за Порошенка, а люди, які не сприймають Порошенка – будуть голосувати за Тимошенко як за менше зло і не будуть голосувати за власного кандидата, який, з їхньої точки зору, є альтернативою», – прогнозує Віталій Кулик.

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