«Програшу Порошенка на виборах хоче Путін» – блогер Волох

Протягом останнього року каденції президент Петро Порошенко може підтягнути свої шанси на переобрання, якщо створить Антикорупційний суд і розпочне переговори щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Так вважає політолог Віталій Кулик. Він припускає, що в будь-якому разі виборці Порошенка вважатимуть його «меншим злом», ніж найближча за рейтингом суперниця Юлія Тимошенко – і навпаки. А блогер Карл Волох тим часом наголошує: в програші Порошенка на наступних виборах зацікавлений президент Росії Володимир Путін.
Блогер Карл Волох переконаний – скомпрометувати адміністрацію Петра Порошенка намагаються з-за кордону.
Путін сказав, що поліпшити стосунки з Україною хоче, але не з цим президентомКарл Волох
«Путін навіть не приховує, що, в принципі, це і є його основний план. Він же сказав, що поліпшити стосунки з Україною може і хоче, але не з цим президентом. І якщо хтось вважає, що за великою частиною цієї компрометації влади не стоїть Росія – він дуже помиляється. Тому цілком можливо, що Путіну вдавалося досі успішно компрометувати цю постмайданівську владу і цілком можливо, що вдасться й далі», – побоюється Волох.
Блогер сподівається, що шанси чинного президента на другий термін підвищить створення помісної церкви, а також – більша обізнаність суспільства про успіхи боротьби з корупцією. Він стверджує, що такі успіхи є – мовляв, зараз із бюджету України крадуть разів у десять менше, ніж за Януковича.
Пропагандистські можливості влади порівняно з противниками незрівнянно меншіКарл Волох
«Якщо Порошенкові та його команді, владі взагалі вдасться довести цю цифру і це розуміння до народу – я не дуже в це вірю, пропагандистські можливості влади порівняно з противниками влади незрівнянно менші – але якщо це вдасться, я думаю, ця влада зможе себе врятувати», – міркує він в ефірі Радіо Свобода.
З іншого боку, блогер зауважує певну зміну настроїв в соцмережах.
Всі вважали, що ця влада погана, от ми її поміняємо на якусь гарну. Багато людей зрозуміли: нічого цього не будеКарл Волох
«Політичні активні користувачі мереж, на відміну від того що було раніше, коли всі вважали, що ця влада погана, от ми її поміняємо на якусь гарну владу, прийдуть нові люди і вони вже нам дадуть і супер-реформи, і супер-антикорупцію і так далі – і раптом саме соціологічні дослідження останнього часу, очевидно, спричинилися до того, що багато людей зрозуміли: нічого цього не буде. Може бути або ця влада, або зрештою практично ті самі люди, які вже при владі були і результати мали ще гірші», – розповідає він.
На думку Волоха, декілька представників олігархічного середовища могли б взяти під контроль настрої суспільства, якби скооперувались.
Коломойський з Льовочкіним, Фірташем, Пінчуком і Ахметовим здатні сформувати будь-яку громадську думкуКарл Волох
«Якщо завтра умовний Коломойський з умовним Льовочкіним, Фірташем, Пінчуком і Ахметовим – або навіть без Ахметова – домовляться, в принципі, вони будуть визначати, хто буде в парламенті, хто не буде в парламенті, хто буде президентом і так далі. Тому що вони здатні сформувати будь-яку громадську думку. Рейтинги їхніх каналів настільки високі, що всі решта медіа впливу на цю історію не мають».
«Менше зло»
Політолог Володимир Цибулько впевнений в тому, що президент встигне до виборів закріпити курс на реформування країни.
Дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО, в ЄСВолодимир Цибулько
«Є загроза, що будь-яка людина, яка може виграти у президента Порошенка вибори, при входженні на посаду буде переглядати багато реформ, перегляд яких принесе величезну шкоду, фактично, обвалить українську економіку. Тому мені здається, що дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО через референдум, очевидно, перспективу членства в ЄС, зробити ці процеси не ревізованими, тобто закріпити зовнішньополітичний вибір, як константу певну», – прокоментував Цибулько.
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припускає, що Порошенко може повернути собі симпатії виборців. Один зі способів це зробити: ухвалити закон про антикорупційний суд разом із правом вето для міжнародних експертів.
Друга позиція важлива: отримати від Європейського союзу принаймні «безвіз плюс»Віталій Кулик
«Друга позиція, яка була б для президента важлива: все ж таки отримати від Європейського союзу не обіцянку перспективи членства в ЄС, а принаймні «безвіз плюс», тобто розмову про те, що Україна могла б отримати в якості розширення Асоціації – не просто статус асистента чи аспіранта, але певну перспективу в Євросоюзі, яка була б декларативною, але яку можна було б використовувати», – припускає Кулик.
Крім того, хоча він особисто не схвалює ідеї миротворчої місії, на його думку, початок переговорів щодо розміщення миротворчого контингенту міг би зіграти на користь Порошенка.
З одного боку, у виборців є підстави бути незадоволеними президентом, визнає експерт.
Люди втрачають оптимістичне сподівання, що хтось зможе вирішити їхні проблемиВіталій Кулик
«Люди втомились від Порошенка. Люди втрачають якесь оптимістичне сподівання на те, що хтось зможе вирішити їхні проблеми. В першу чергу є апеляція до того, що за роки правління Порошенка не було виконано ним жодної обіцянки, починаючи з гривні та її стабільності, закінчуючи покращенням і такими речами, як війна і мир. Тут Порошенкові важко чимось апелювати».
З іншого боку, він не пророкує значних успіхів і головній опонентці президента – одній з лідерів опозиції Юлії Тимошенко.
В Тимошенко є електоральне гетто, з якого вона не вистрибнеВіталій Кулик
«В Тимошенко є електоральне гетто, з якого вона не вистрибне – це 22%, і понад цей відсоток вона перемогу не візьме. На другому турі люди просто не підуть на вибори. І це проблема, тому що вона не розширює свою електоральну базу», – пояснює гість ефіру.
Однак при цьому обидва політики слугують одни для одного «меншим злом» в очах різних виборців, зауважує він.
«Люди, які не сприймають Тимошенко, будуть як за менше зло голосувати за Порошенка, а люди, які не сприймають Порошенка – будуть голосувати за Тимошенко як за менше зло і не будуть голосувати за власного кандидата, який, з їхньої точки зору, є альтернативою», – прогнозує Віталій Кулик.
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