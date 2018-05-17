Фракції довго домовляються через ризик, що когось можуть «кинути» – Рибачок про оновлення ЦВК

Гості передачі «Ваша Свобода»: Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України; Катерина Одарченко, політтехнолог.

Верховна Рада знову не затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. Як пояснив спікер парламенту Андрій Парубій, фракції досі продовжують консультації щодо кандидатур. В оновленні складу ЦВК діє квотний принцип і триває політичний торг, вважає політтехнолог Катерина Одарченко. Вона прогнозує, що це питання буде актуальним до осені. Водночас аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок також припускає, що у представників фракцій є побоювання, що їхніх кандидатів можуть «кинути», тому переговори тривають. Він додає, що партійний принцип формування ЦВК наразі себе не виправдовує, тому цей механізм треба переглядати.

Віталій Портников: Пані Одарченко, що взагалі відбувається навколо ЦВК?

Процес може бути затягнутий до осені. Бачу той самий квотний принцип і політичний торг

​Катерина Одарченко: Коли юридично ЦВК і нинішні члени є легітимними, але громадяни не довіряють їм, то є питання, що затягування процесу аж до президентських виборів може мати варіанти. Припустимо, якщо Порошенку певні результати не до вподоби, то завжди можна посилатися на нелегітимних членів ОВК, на досить одіозних людей, які зараз там знаходяться. Другий аспект – це затягування саме по собі і політичні перемовини. Абсолютно очевидно, що 14 людей на 13 кандидатур буде затягувати процес. Позиція «Опоблоку» також буде затягувати процес. І буде зменшення уваги до політичних процесів у зв’язку з сезонним зниженням медіа-активності влітку. Процес може бути затягнутий до осені. Бачу той самий квотний принцип і політичний торг.​

Маємо формувати запит виборця, коли «гречка» не спрацює

Це корелює з іншою темою – виборчої реформи і запитом на політичні еліти. Навіть виборча реформа, навіть відкриті партійні списки не змінять поведінкового аспекту політичних партій. Якщо вони хочуть брати кошти з інвесторів або не зовсім чистих на руку людей, то можуть продавати і розчищені мажоритарні округи, а можуть і місце у відкритих списках. Лише для цього попрохають зачистити інтернет. Якщо чекаємо якісну зміну, то маємо формувати запит виборця на інакші методи комунікації, коли «гречка» не спрацює.

Говоримо, що чи не найбільш авторитетні люди, яких подали, як нових членів ЦВК. Це невідомі люди. Бернадська (від «Народного фронту») – можна сказати, що має досвід (хоча її чоловік є відомим юристом, а вона – заступниця міністра, тож конфлікт інтересів – чи не буде конфліктом інтересів і далі?), може ефективно впроваджувати виборчу реформу. Але частина з цих людей не мають досвіду роботи з виборчим законодавством, подібної навіть організаційної роботи.

Там буде «новий Охендовський», як образ недовіри, або там будуть поважні люди?

Михайло Вербенський працював в МВС... Світлана Кустова, яка була помічником нардепів – теж не бачу тут академічного бекграунду, як і в Ольги Лотюк. Хочемо підвищувати довіру до ЦВК, до процесу виборців в цілому – є питання: хто ті моральні авторитети, які заходять у ЦВК? Там буде «новий Охендовський», як образ недовіри, або там будуть поважні люди? Частина людей, яких я бачу у списку, принаймні по їхніх біографічних довідках, навіть не підготувалися до подання на ці посади. Велика частина нинішніх членів ЦВК хоче передати повноваження, що не виходить через наявність політичної мотивації.

ЦВК дозволяє мати алгоритм, коли член ОВК від технічної партії – ця квота продається від 10 тисяч доларів. Це всі знають на ринку. Якщо постраждали або говорите, що в пенітенціарних органах, до речі, якими керував один із кандидатів, порушується законодавство, люди голосують без оригіналу відповідного документа, а ОВК каже, що не приймаємо, то ви звертаєтеся до ЦВК. Тут це надзвичайно важливо, коли 100 голосів різниця!

Фальсифікації відбуваються саме за мовчазної згоди ЦВК. Не кажу про фальсифікації, які відбуваються за рахунок підкупу програмістів

Фальсифікації відбуваються саме за мовчазної згоди ЦВК. Я вже не кажу про фальсифікації, які відбуваються за рахунок підкупу програмістів як на місцях, так і на центральному рівні.

– Пане Рибачок, а ваша версія схожа на версію пані Одарченко?

Денис Рибачок: Я пов’язував би довготривалий, болючий процес оновлення ЦВК із процедурами, які вимагаються у тому числі регламентом Верховної Ради – голосування за кожного кандидата на посаду члена ЦВК має відбуватися окремо! Якби було голосування «пакетом», тобто раз зібралися і проголосували, було би набагато простіше.

Є надзвичайно великий ризик, що когось можуть «кинути», тому й так довго домовляються. «Самопоміч» природно хвилюється, щоб їхнього кандидата «не забули», «Батьківщина» – щоб їхнього. Фракції досить невеликі і є таке питання.

Це вже друге подання президента. Різниця у прізвищах досить суттєва у кращий бік

Це вже друге подання президента. Різниця у прізвищах досить суттєва у кращий бік. Леонтій Шипілов – викладач Києво-Могилянської академії. Євген Радченко – людина з громадського сектору. Хтось в ЦВК вже працював, хтось з Комітету правової політики Верховної Ради. Але є питання, як ці люди будуть спроможними реалізовувати нові завдання... Жодної проблеми не бачу, що людина працювала в МВС, а тепер буде в ЦВК. Ми ж підкуп виборців хочемо побороти. Фаховість людини дуже часто не має жодного відношення до того, чи буде вона чесно працювати. Потрібен реальний контроль за діяльністю осіб, які будуть обрані.

Не перебільшував би значення ЦВК. Якщо порушення робляться, то в першу чергу на дільницях

Але я не перебільшував би значення ЦВК. Якщо порушення робляться, то в першу чергу на дільницях. Роль ЦВК важлива, але з тим рівнем контролю, який маємо, не вірю, що члени ЦВК в один момент візьмуть і скажуть: отут ми не хочемо когось реєструвати. Або щось подібне зроблять.

– Пані Одарченко, може просто таким чином політичні сили перестраховуються від можливості позачергових парламентських виборів? Ця ЦВК ніякі парламентські вибори провести не зможе. Те, що це відбувається у травні, говорить: ніяка ЦВК не буде обрана до літа, а восени її оберуть з «Батьківщиною», без неї, з «Самопоміччю», без неї, просто укомплектують та й підуть на чергові вибори.

Катерина Одарченко: За принципові питання (бюджет, припустимо), то відразу і дисципліна інакшого порядку. А за той самий антикорупційний суд – голови фракцій чомусь «не допрацьовують». І з коаліцією подібна ситуація. Визнають, що вона начебто є, але якщо мати іншу політичну мотивацію, то її може і не бути. І це дійсно є приводом до парламентських виборів.

Немає ще сформованих чи навіть куплених політичних сил, нових юридичних осіб, які заявили б, що ми – нова політична сила. Активність почнеться восени

БПП і «Народний» фронт» не отримають нинішніх рейтингів. БПП рейтинги зараз навіть з адмінресурсом до 10% максимум, «Народного фронту» – 1%. Тому абсолютно чітко спостерігається створення нових проектів від «Народного фронту» і від інвесторів «Народного фронту», а БПП шукає методів посилення адміністративного ресурсу, у тому числі сателітних політичних проектів, які підіграватимуть на майбутнє. Немає ще сформованих чи навіть куплених політичних сил, нових юридичних осіб, які заявили б, що ми – нова політична сила. Влітку може бути підготовка, але активність почнеться восени...

Денис Рибачок: У державі, де немає нормальних політичних партій, покладати на них відповідальність за долю ЦВК чи інших органів не дуже доречно. Механізм формування ЦВК потрібно переглядати... У багатьох державах ЦВК як інституцій не існує. У Франції спокійно вибори організовує МВС – ніхто у цьому ніякої проблеми не бачить.

Партійний принцип формування ЦВК себе не виправдовує

Партійний принцип формування ЦВК себе не виправдовує. Термін повноважень Верховної Ради – 5 років, термін повноважень члена ЦВК – 7 років. Я взагалі не впевнений, що люди, які зараз пройдуть від партій, що ці партії на наступних виборах знову потраплять у парламент. Зараз є членом ЦВК людина, яка представляла «блок Литвина». Який вплив цей блок на політику має, що за партія?