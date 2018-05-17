Оновлення ЦВК: Верховна Рада знову бере тайм-аут

Київ – Сподівання на затвердження Верховною Радою нового складу Центральної виборчої комісії знову не справдилися. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив уранці, що консультації щодо кандидатур продовжаться, а отже, анонсованого на 17 травня голосування не буде. Каменів спотикання, за словами депутатів, є два: як забезпечити представництво усіх фракцій у ЦВК, а також як обрати 13 із 14 запропонованих президентом кандидатур.

Оновлення складу Центральної виборчої комісії вкотре відтермінували. За словами депутата від фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександра Черненка, що очолює підкомітет із питань виборів і референдумів, таке рішення ухвалили вчора.

Cтатус-кво влаштовує всіх, тому що багатьом політикам не потрібен новий склад ЦВК

«Вчора на нараді у голови Верховної Ради фактично всі фракції, окрім «БПП», висловились проти такого голосування. У кожної були свої мотиви. «Опозиційний блок» казав, що не представлений їхній кандидат. «Народний фронт» не голосує тому, що боїться дострокових виборів, хоча я взагалі не бачу зв’язку: якщо буде політичне рішення проводити дострокові вибори, то ніщо не завадить цьому складові ЦВК їх провести, як це було у 2014-му. Я думаю, статус-кво влаштовує всіх, тому що багатьом політикам не потрібен новий склад ЦВК, а потрібен постійний привід для критики, чому ЦВК не оновлюється», – зазначає він.

«Опозиційний блок» не голосуватиме ні за кого з переліку, який передав до парламенту президент, підтвердив Радіо Свобода депутат від цієї фракції Ігор Шурма.

«Бажання зробити виборчу комісію підконтрольною і виключно «своєю» призвело до того, що грубо порушено право опозиції на представництво у ЦВК. Ми вимагаємо, щоб двоє представників від «Опозиційного блоку» мали право бути обраними і присутніми у роботі Центральної виборчої комісії. Ми поки що не знаходимо порозуміння, не збираємося брати участь у так званих консультаціях, домовленостях або, як називають у народі, «договорняках». Тому те, що сьогодні там відбувається, це – «возня» між людьми, які називають себе коаліцією», – зазначає він.

Водночас, як зауважив депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець, із імовірністю дострокових виборів зволікання щодо ЦВК не пов’язані. На його думку, існує дві перепони для ухвалення такого рішення.

«По-перше, як втиснути 14 кандидатів у 13 вакантних місць. І юридично правильного способу наразі не існує: будь-яке голосування – рейтингове, за алфавітом чи будь-яке інше – призведе до подальшого оскарження у суді і того, що, ймовірно, Центральної виборчої комісії взагалі не буде у країні, якщо піти з порушенням законодавства на голосування», – пояснює депутат.

По-друге, Ємець нагадує: за резолюцією ПАРЄ, потрібно представництво у Центральній виборчій комісії усіх фракцій, і від цього залежить надання Україні макроекономічної допомоги.

Треба відкликати двох кандидатів, щоб залишилось 12 з 13

«Якщо ви хочете мою думку, як можна вийти з такої ситуації, то це треба відкликати двох кандидатів, щоб залишилось 12 з 13. Тому що, якщо зараз просто чекати подання кандидата від «Опоблоку», який не представлений у нинішньому поданні, це означатиме, що ми втратимо ще місяць, тому що ця людина має пройти спецперевірку, комітет – і ми будемо чекати завершення цього процесу. Тому потрібно одну посаду залишити вакантною для заповнення політичною силою, відсутньою у поданні, і цього буде достатньо для аргументації нашим європейським колегам, що Україна виконує зобов’язання», – каже він.

Імовірний повторний процес ротації ЦВК – Кошель

Ротація ЦВК може затягнутися до кінця сесії, вважає голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель. За його словами, при цьому дуже важливо, аби депутати чітко дотримувалися затвердженої законом процедури, зокрема, голосували за кожну кандидатуру окремо.

«Є велика проблема, по-перше, з тим, що президент подав не 13, а 14 кандидатів. Це ускладнило сам процес. До сьогодні ніхто не знає, як відсіяти одного кандидата. Але є чітка заява голови Верховної Ради, який сказав, що може бути рейтингове голосування, аби парламент визначився, які 13 кандидатур потраплять на результативне голосування», – зауважує Кошель.

На думку експерта, однак, ротація усіх кандидатів нині мало ймовірна.

Якщо парламент не дасть достатньої кількості голосів за всіх 13 кандидатів, ми отримаємо повторне подання фракцій і груп до президента, повторне внесення з боку президента до парламенту

«Найімовірніше, ми отримаємо ще повторний процес ротації членів ЦВК. Тобто, якщо парламент не дасть достатньої кількості голосів за всіх тринадцятьох кандидатів, ми отримаємо повторне подання фракцій і груп до президента, повторне внесення з боку президента до парламенту – і під час цього етапу дуже важливо, щоб у президентському поданні була також і кандидатура від «Опозиційного блоку». Наявність у ЦВК представників усіх фракцій і груп буде означати виконання рекомендацій міжнародних організацій, це буде означати більшу довіру виборців до результатів волевиявлення», – пояснює він.

Під Верховною Радою мітингували за зміни до виборчого законодавства

Попри те, що парламент узяв паузу щодо оновлення Центральної виборчої комісії, під його стінами вранці зібралися люди із вимогою оновлення виборчого законодавства.

Виборчий процес в Україні вже де-факто стартував, і оновлення виборчого законодавства є нагальною проблемою, зауважує Ольга Айвазовська із громадянської мережі «Опора».

«Крім того, у нас постійно відбуваються вибори в об’єднаних територіальних громадах, останні з яких відбулися у квітні, а виборчий кодекс стосується і цих процесів. Тим не менш, політичної волі щодо ухвалення виборчого кодексу у другому читанні станом на зараз немає. Робоча група, що розглядає правки, яких було подано 4400, станом на зараз, якщо я не помиляюсь, розглянула близько 500», – каже вона.

Президентські та парламентські вибори в Україні заплановані на наступний рік. Оскільки членів ЦВК обирають на сім років, то оновлений склад комісії займатиметься організацією як мінімум двох президентських виборів та волевиявлення щодо двох наступних скликань Верховної Ради.