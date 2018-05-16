Комітет Європарламенту підтримав надання Україні мільярда євро

Комітет у закордонних справах Європейського парламенту підтримав надання макрофінансової допомоги Україні на суму мільярд євро, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

«Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою «склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді», – написав кореспондент у Twitter.

Тим часом, 16 травня у Верховній Раді повідомили, що консультації щодо кадрових питань, зокрема щодо обрання членів Центральної виборчої комісії, ще тривають.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.

Очікується, що Євросоюз надасть макрофінансову допомогу Україні у вигляді середньострокових і довгострокових кредитів у два транші – у другій половині 2018 року і першій половині 2019 року.