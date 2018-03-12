ЄС і Україна: хто від кого втомився

Гості програми «Ваша Свобода»: Оксана Юринець, народний депутат України (БПП); Маркіян Лубківський, дипломат; Борис Райтшустер, німецький журналіст.

Для Євросоюзу важливо побачити успіхи України в боротьбі з корупцією. На цьому наголосила в понеділок глава дипломатії ЄС Федеріка Моґеріні на спільній прес-конференції у Києві з президентом Петром Порошенком. Раніше Єврокомісія офіційно запропонувала Києву новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро. Серед умов нового траншу від ЄС можуть бути, зокрема, запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій українських чиновників. Пані Могеріні запевнила, що Євросоюз не втомився від співпраці з Україною.

Олександр Лащенко: Пані Юринець, за Вашими спостереженнями, втома в ЄС від України відчувається?

Моґеріні за 2,5 роки лише вдруге в Україні. Курт Волкер вже був шість разів. Cитуація є дуже цікавою

​Оксана Юринець: Пані Моґеріні за 2,5 роки лише вдруге в Україні. Її основна тема – безпека й зовнішні зв’язки. Вона виконує функції фактично міністра закордонних справ. Якщо порівняти з таким же ж представником – Куртом Волкером, то він уже був шість разів в Україні.

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Ми втомилися чекати від Європи підтримки

Якщо питати, хто і від кого втомився, то це, скоріше, з нашого боку є такий момент. Напевне, ми втомилися чекати від Європи певної підтримки. Усі хотіли почути, а що буде робитися з конфліктом на сході України. Станом на сьогодні ми розуміємо, що добре, що продовжені санкції. А що далі?

Моґеріні було передано листа щодо українських полонених. Порушені права людини. Дуже багато запитань саме до Моґеріні

Я знаю, що їй (Моґеріні – ред.) було передано листа щодо українських полонених. Порушені права людини. Стоїть дуже багато запитань саме до пані Моґеріні.

Дуже велика й відверта підтримка є в особі окремих депутатів Європарламенту. Наприклад, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який був у Парламентському комітеті асоціації – є результат, є безвіз. Є багато моментів, які дуже позитивні. Але, на жаль, ми кожного разу втрачаємо. Чим більше й швидше ми стаємо державою, нацією, формуємося, нас розглядають як конкурента...

Є вже прогрес, що терпимості і толерантності до корупції майже немає

Є вже прогрес, що терпимості й толерантності до корупції майже немає. Але, на жаль, дуже часто є так: щоб змінився сусід, начальник, влада, але самому змінюватися не дуже хочеться. Ніби й закон добрий, і ухвалили його вчасно, але імплементації немає.

– Пане Лубківський, хто і від кого втомився більше: Європа від України чи Україна від Європи в плані очікування справжньої підтримки в протидії російській агресії?

Ми є «аспірантами» не лише до членства в НАТО, а й в ЄС. Україні потрібна більше європейська інтеграція, аніж Євросоюзу – Україна. Риторика Моґеріні є коректною, але й лукавою

​Маркіян Лубківський: Ми є «аспірантами» не лише до членства в НАТО, а й до членства в ЄС. Тому Україні потрібна більше європейська інтеграція, аніж Євросоюзу – Україна. Риторика Моґеріні є коректною, але певною мірою і лукавою.

Європейські функціонери вже давно втомилися від української влади, від її нездатності рухатися шляхом європейської інтеграції

На моє переконання, Європа, європейські функціонери вже давно втомилися від української влади, від її нездатності рухатися шляхом європейської інтеграції. І це сьогодні простежується не лише в розмовах, які на громадському рівні проводимо з нашими колегами, але й на рівні інших високих представників – того ж комісара (Йоганеса) Гана, того ж представника ЄС в Україні.

Йдемо по Угоді про асоціацію. Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Україна не контролює повною мірою зберігання боєприпасів. В Україні немає верховенства права й незалежних суддів. Україна не дбає повною мірою про внутрішніх мігрантів і переселенців. Україна не відкрила свій авіаційний простір для відкритого неба – немає угоди про відкрите небо з ЄС. Чому в нас забрали 27 мільйонів на розвиток транспортних коридорів із західними сусідами?

Боротьба з корупцією. Питання декларацій чиновників, їхньої перевірки. Питання про антикорупційний суд. Ми цього в житті не зробимо, якщо не буде тиску ЄС, не буде магніту, який нас відтягуватиме від Російської імперії. Реформ просто немає, а влада перебуває в незрозумілому тумані

Боротьба з корупцією не є на тому рівні, як мала б вестися. Це одне з тих зауважень, які привезла Моґеріні президентові Порошенку. Друге питання – питання декларацій чиновників, а головне – їхньої перевірки. І питання про антикорупційний суд. Це все маємо зробити для себе. Це наше домашнє завдання. Але ми цього в житті не зробимо, якщо на нас не буде тиску з боку ЄС, не буде магніту, який нас відтягуватиме від Російської імперії і буде нас стимулювати, щоб кожного дня робити зміни. Реформ просто немає, а влада перебуває в якомусь не зрозумілому мені тумані.

–Пане Райтшустер, на Вашу думку, хто від кого втомився: Європа від України з можливими повільними темпами реформ у Києві, чи Україна з такою підтримкою в Європі, з цими пропутінськими поглядами?

Щодо німців не сказав би, що втомилися, справи гірші – вони не прокидалися. Глибоко в душі не сприймають Україну, такий «комплекс Молотова-Ріббентропа», з Москвою маємо домовитися. Більшість з тих, хто підтримує – втомилися. Складається враження, що має місце зрада Майдану, на ті ж «граблі» «наступають», олігархічний лад не змінюється. Дуже сумно, цим Україна робить Путіну найкращу послугу

​Борис Райтшустер: Щодо німців, то я не сказав би, що вони втомилися, я думаю, що справи гірші – вони не прокидалися у більшості своїй і весь час говорять, що Росія і Німеччина – сусіди. Складається враження, що глибоко в душі вони не сприймають Україну, тобто такий «комплекс Молотова-Ріббентропа», що ми з Москвою маємо домовитися. І Україна для багатьох – це щось таке абстрактне. Звісно, не для всіх. Є люди, які сильно підтримують Україну. Більшість з тих, хто підтримує, правда, втомилися. Тому що складається враження, що де в чому має місце зрада Майдану, що на ті ж «граблі» знову «наступають», олігархічний лад не змінюється. І мені особисто дуже сумно, тому що я вважаю, що цим Україна робить Путіну найкращу послугу. Я не бачу картину чорно-білою, але бачу занадто мало старань, я бачу ці «ракові пухлини».

Що відбувається з «Північним потоком» у Німеччині? Ганьба! Соромно за те, яке успішне путінське лобіювання, наївна частково і продажна наша політика

З іншого боку, я розумію, що і Україна дуже втомилася від Європи. Що відбувається з «Північним потоком» у Німеччині? Це ганьба! Я, як громадянин Німеччини, можу тільки вибачитися перед українцями, що в більшості наші політики підтримують цей проект. На це просто соромно дивитися. Соромно за те, яке успішне путінське лобіювання, яка наївна частково і продажна наша політика.

Звісно, я розумію кожного українця, який скаже: ось ці люди нам щось хочуть розказувати про боротьбу з корупцією. У нас інша корупція, звісно. Проблема не така сильна, як в Україні. Але ми – дурний приклад. На жаль, ми також сподівання не виправдовуємо. На даний момент навіть Анґела Меркель підтримує «Північний потік-2». Політики партії Меркель підписували велику статтю на підтримку «Північного потоку». Там було написано: Україна отримує менше грошей із-за «Північного потоку», але вони все рівно їх неправильно використовують. Це цинізм вище нікуди! Я трохи скептично налаштований. Сподіваюся, що помиляюся і що інша сторона Анґели Меркель візьме гору.