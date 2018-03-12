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12 Березень 2018, Київ 18:14
Новини | Політика

В ЄС немає втоми від України – Моґеріні

Федеріка Моґеріні і Петро Порошенко, Київ, 12 березня 2018 року

В Європейського союзу немає втоми від підтримки України, запевняє верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні.

«Не бачу втоми в ЄС. Вважаю, що одностайне рішення Європейського союзу продовжити санкції, а також рішення щодо фінансової допомоги підтверджують це. Тим більше, що ми бачимо результати… Ми також не втомилися від роботи щодо імплементації Мінських угод. Очевидно, є певна фрустрація через відсутність прогресу, але ми налаштовані робити ще більше», – сказала Моґеріні після зустрічі з президентом України Петро Порошенком 12 березня в Києві.

За її словами, також продовжується обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі для забезпечення максимальної ефективності кожного кроку з виконання Мінських домовленостей.

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Крім того, Моґеріні зазначила, що будуть обговорюватись умови фінансової допомоги. «Звичайно, елементи, які були в попередніх пакетах допомоги можуть бути релевантними для майбутніх. Ми плануємо, що перший транш відбудеться до кінця цього року. Ми приділяємо велику увагу антикорупційним крокам в Україні», – сказала верховний представник ЄС.

«Ми дуже раді, що такий рівень солідарності з Україною існує, така єдність по відношенню до України щодо безпеки України. Бо йдеться і про безпеку Євросоюзу», – сказав, зі свого боку, Петро Порошенко.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.

Президент Петро Порошенко заявив, що це рішення є визнанням «прогресу в реформах» в Україні.

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