Порошенко закликав ЄС надати Україні оборонну летальну зброю

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський союз надати Україні оборонну летальну зброю.

«Настав час для Євросоюзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної летальної зброї Україні у відповідності до національного та міжнародного законодавства», – сказав Порошенко під час спільного брифінгу із високим представником ЄС із закордонної та безпекової політики Федерікою Моґеріні в Києві.

Він також запропонував направити на Донбас другу місію послів комітету з політики безпеки ЄС.

«Для ознайомлення з реальною ситуацією на Донбасі, а також, щоб побачити на власні очі, як Росія виконує свою частину Мінських домовленостей, я звернувся до високого представника пані Федеріки Моґеріні з пропозицією відправити вже найближчим часом на Донбас другу місію послів Комітету з політики безпеки ЄС. Перша була у вересні 2015 року», – заявив Порошенко.

У 2017 році передачу Україні летальної зброї погодили Канада і США.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

1 березня Пентагон повідомив, що Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin на суму 47 мільйонів доларів.

У грудні 2017 року уряд Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї.