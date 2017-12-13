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13 Грудень 2017, Київ 19:39
Новини | Міжнародні

Канада включила Україну до переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї

Уряду Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List). Рішення оприлюднене на сайті офіційного вісника уряду, наказ набирає чинності в день його реєстрації.

В канадському уряді пояснили, що включення країни до AFCCL дозволяє експортерам подавати заявку на отримання дозволу на експорт зброї, зокрема й вогнепальної.

В уряді Канади зазначили, що метою рішення є «підтримка двосторонніх відносин з Україною».

Наразі до AFCCL включили 39 країн, більшість з яких – члени НАТО, зазначили в канадському уряді.

Президент України Петро Порошенко подякував Канаді за рішення.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зі свого боку, зазначив, що «тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади».

Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендував надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні з Росією.

Канада вперше відрядила в Україну близько двохсот своїх військових влітку 2015 року, щоб допомогти Збройним силам України у навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

У березні Канада вирішила до 2019 року продовжити свою військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. Крім того, ця країна підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію через її агресію щодо України.

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