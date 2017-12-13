Оборонний комітет парламенту Канади рекомендує уряду надати Україні летальну зброю – документ

Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні з Росією. Про це йдеться у відповідному документі комітету під назвою «Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту».

«Рекомендуємо уряду Канади надати летальну зброю Україні для захисту її суверенітету від російської агресії за умови, що Україна продемонструє, що вона активно працює над усуненням корупції на всіх рівнях влади», – йдеться в документі.

Загалом оборонний комітет парламенту надав 17 рекомендацій для уряду щодо підтримки України, серед яких є також продовження надавати Канадою підтримку у військовій підготовці ЗСУ, підтримка введення миротворчої місії ООН, «яка поважає територіальну цілісність» України, внесення України в так званий автоматичний контрольний список країн з вогнепальної зброї, співпраця у сфері кіберзахисту, культурного обміну, посилення інтересів України в рамках G7 та інші.

Окремим пунктом рекомендацій пропонується «оголосити план надання безвізового режиму на поїздки до Канади для українців».

Рекомендації, підготовлені за підсумками візиту членів оборонного комітету Канади в Україну влітку, не є обов’язковими для виконання урядом.

Канада вперше відрядила в Україну близько двохсот своїх військових влітку 2015 року, щоб допомогти ЗСУ у навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

У березні Канада вирішила до 2019 року продовжити свою військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. Крім того, ця країна підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію через її агресію щодо України.