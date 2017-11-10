​Канадська опозиція вимагає від уряду більше допомоги Україні

У Торонто відзначають 50-річчя Світового конгресу українців. До Канади прибули українці зі всіх куточків світу. Два дні вони проведуть у дискусіях про сучасний стан українства та ситуації на прабатьківщині. А напередодні канадські консерватори, які перебувають в опозиції до нинішньої влади, оголосили ініціативу, що саме Канада має стати на чолі миротворчої місії на Донбасі. На події побувала Мирослава Гонгадзе, головний редактор української служби «Голосу Америки». Вона розповіла подробиці у прямому ефірі програми «Свобода сьогодні»

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– У чому суть пропозиції?

Консервативна опозиція заявляє, що сучасний уряд Канади недостатньо активний у допомозі Україні

– Канадська опозиція посилила тиск на уряд Трюдо, вимагаючи від останнього, щоб саме канадські військові стали на чолі миротворчої місії ООН на Донбасі. Консервативна опозиція заявляє, що сучасний уряд Канади недостатньо активний у допомозі Україні.

Міністр оборони тіньового опозиційного уряду висловив вимогу до уряду відновити надання Україні знімків з сателітів і надати Україні зброю

У четвер опозиційний лідер Канади Ендрю Шир обрав українську пластову домівку у Торонто, щоб оголосити про ініціативу консерваторів. Він, зокрема, заявив, що Канада має підтримати ініціативу миротворчої місії на умовах України і оголосити про готовність канадських військових розміститись на кордоні між Україною та Росією. Міністр оборони тіньового опозиційного уряду Канади Джеймс Бузан під час прес-конференції висловив вимогу до уряду відновити надання Україні знімків з сателітів і надати Україні зброю.

​– Як відреагували на ініціативу в уряді Канади?

Міністр закордонних справ Христя Фріланд заявила, що Канада веде діалог «із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні»

– Реакція уряду була майже миттєвою. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада веде діалог «із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні».

Фріланд зазначила, що вона особисто порушувала дане питання на зустрічах із лідерами України, Державним секретарем США, генсеком ООН, а також з кількома європейськими урядами.

Українська діаспора у Канаді має значний вплив і лобіює уряд з вимогою дієвої допомоги Україні, наголошуючи, що така допомога є в національних інтересах Канади. Міністр закордонних справ Христина Фріланд має українське походження і, хоча й входить до ліберального уряду, все ж відстоює українські інтереси. Оглядачі кажуть, що сьогоднішня ініціатива консерваторів може допомогти Фріланд в її зусиллях.

За словами очільниці канадської дипломатії Христини Фріланд, минулого тижня вона «особисто вивчила можливості та перспективи такої місії» з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером та генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.

Крім того, канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо порушував це питання в спілкуванні з німецькою колегою, канцлером Анґелою Меркель. «Наш уряд перебуває в центрі міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України, і ми працюємо над тим, щоб миротворчі зусилля гарантували суверенітет та територіальну цілісність України», – наголосила Фріланд.

Внаслідок війни України на Донбасі з російськими гібридними силами загинули понад 10 тисяч людей. Україна давно пропонує ввести миротворців ООН на українсько-російський кордон для припинення потоку російських військ та зброї. Цю пропозицію неодноразово відкидала Москва.