Росія заявила про заборону на в’їзд низці канадських діячів у відповідь на нові санкції Канади

У Росії заявили, що закривають в’їзд до країни цілій низці канадських діячів у відповідь на нові персональні санкції, що їх запровадила Канада проти групи російських посадовців, яких вважає причетними до порушення прав людини чи корупції.

«Список довгий, у ньому десятки прізвищ», – повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

За її словами, йдеться про «тих по-русофобському налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин», – їм заборонять в’їзд, «виходячи з принципу взаємності». «Доводиться діяти дзеркально», – сказала Захарова.

«Ми неодноразово застерігали владу Канади від спроб чинити санкційний тиск на Росію, попереджали, що такі дії без відповіді не залишаться», – мовиться в її заяві.

Самого російського списку ще не оприлюднили.

Раніше 3 листопада влада Канади запровадила індивідуальні санкції проти 30 росіян, як також і ще проти групи громадян Венесуели і Південного Судану, через порушення ними прав людини відповідно до нещодавно ухваленого закону, який неформально називають «актом Магнітського».

Перелічені громадяни Росії, як мовиться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, якраз пов’язані зі справою російського юриста Сергія Магнітського, якого, як вважають, фактично довели до смерті у слідчому ізоляторі в Москві 2009 року, коли він викрив масштабну корупційну оборудку російських посадовців. Серед тих, хто потрапив до списку, є й голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

Через справу зі смертю юриста США 2012 року ухвалили так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення, ухваливши «Всесвітній акт Магнітського».

Схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, але і в інших країнах, ухвалила ще низка держав. Усі їх неформально називають «актами Магнітського», хоча вони можуть мати інші офіційні назви. 18 жовтня такий закон, «Акт про справедливість для жертв корумпованих іноземних посадовців», набув чинності і в Канаді.

Крім росіян, під запроваджені нині санкції потрапили 19 громадян Венесуели, включно з її президентом Ніколасом Мадуро, і троє громадян Південного Судану. Всіх їх у Канаді вважають відповідальними за грубі порушення прав людини чи причетними до масштабної корупції.

Санкції передбачають заморожування активів перелічених осіб у Канаді і заборону їм на в’їзд до цієї країни.

«Канада твердо налаштована захищати права людини і боротися з корупцією в усьому світі. Сьогоднішнє оголошення є чітким сигналом, що Канада вживе заходів проти осіб, які нажилися завдяки масштабній корупції чи які причетні до грубих порушень прав людини», – заявила з приводу оголошення санкцій міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

У Росії щоразу різко реагують на будь-які запроваджувані проти неї чи її громадян санкції. Зокрема, ще під час процесу схвалення канадського закону Москва попереджала, що не залишить без відповіді ухвалення «акту Магнітського» і розширить свої санкційні списки канадців.