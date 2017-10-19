У Канаді вступив у силу «акт Магнітського», Росія назвала це «ірраціональним актом»

У Канаді вступив у силу «закон про жертви корумпованих іноземних чиновників», який також називають «актом Магнітського». Раніше документ був схвалений обома палатами парламенту країни.

Закон, зокрема, передбачає заморожування активів і заборону на в’їзд у країну особам, яких влада Канади вважає причетними до порушень прав людини і корупційних злочинів. Під час слухань у канадському парламенті йшлося, що «акт Магнітського» передусім торкнеться чиновників з Росії, Венесуели, Ірану, В’єтнаму і М’янми.

У посольстві Росії в Оттаві назвали це рішення «ірраціональним актом».

Також раніше Москва заявила, що не залишить без відповіді ухвалення «акту Магнітського» і розширить санкційні списки канадців.

США ухвалили закон, відомий як «акт Магнітського», у 2012 році з метою покарати посадовців, причетних до загибелі Сергія Магнітського у слідчому ізоляторі, а також до інших грубих порушень прав людини в Росії.

У 2016 році Сенат США ухвалив «Всесвітній акт Магнітського», що передбачає можливість введення американських санкцій проти громадян будь-якої іноземної держави за грубі порушення прав людини та корупцію. Закон може бути застосовано і щодо офіційних осіб.

Велика Британія також ухвалила закон зі схожими санкціями.

Сергій Магнітський, російський юрист, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер у 2009 році в слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. Йому висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив цілком протилежне: схему, за якою податки, вже сплачені фондом, на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії.