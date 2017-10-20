Новий закон Канади про санкції отримав схвалення Маккейна і розлютив Росію

Канада ввела в дію закон, який передбачає накладання санкцій проти закордонних посадовців, які порушують права людини. Закон, що називався «Справедливість для жертв корумпованих іноземних посадовців», було схвалено обома палатами парламенту Канади та королівською владою цього тижня, що необхідне для введення його в дію.

Канадський закон подібний за змістом до закону США про санкції в справі Магнітського від 2012 року.

Він передбачає замороження активів та заборону на подорожі для посадовців Росії та інших країн, які порушували права людини. За законом, фірми Канади не зможуть взаємодіяти з іноземцями «відповідальними за, або причетними до позасудових вбивств, катувань чи інших тяжких злочинів проти міжнародно визнаних прав людини».

«Чудово, що наші друзі з Канади ухвалили світовий закон в справі Магнітського, щоб подолати корупцію і захистити права людини», – привітав Канаду в Twitter сенатор Джон Маккейн.

«Канада має сильну репутацію у всьому світі як країна, яка дотримується чітких та високих демократичних цінностей і захищає права людини», – сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у заяві, що вийшла в виданні Global Affairs Canada.

А от Росію ухвалення цього закону розлютило.

«Всупереч здоровому глузду (закон) S-226 було швидко підписано. Ірраціональний закон спонсорований біглим шахраєм та неплатником податків, а також тими, хто ненавидить Росію», – йдеться в твіті посольства Росії в Канаді.

Р​осія також заявила, що вона вживатиме кроки у відповідь.

Виступаючи в Сочі, 19 жовтня Путін назвав новий закон проявом «антиросійської істерії».