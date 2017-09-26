АП: під час візиту до Канади Порошенко досягнув певних домовленостей щодо безвізового режиму

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що під час візиту до Канади президент України Петро Порошенко досягнув певних домовленостей щодо запровадження безвізового режиму. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Під час візиту Порошенко домовився у контексті безвізового режиму діяти в прагматичний спосіб з канадською стороною, який полягає в трьох кроках, на кшталт, як це було з європейською стороною», – сказав він.

За його словами, найближчим часом відбудуться експертні консультації, у ході яких визначать прогалини українського законодавства, що потребують змін.

«На основі цих консультацій буде сформована дорожня карта з конкретними умовами. Якщо ми їх реалізовуємо – нам надається безвізовий режим. Саме в такий прагматичний спосіб велася дискусія, тому вона має позитивний відтінок», – сказав Єлісєєв.

При цьому він не зміг сказати, скільки триватиме цей процес.

Як повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна», сьогодні віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Канада не готова до активного діалогу про впровадження безвізового режиму з Україною та до початку переговорів про «дорожню карту» щодо укладення такої угоди.



Громадяни України нині можуть потрапити на територію Канади тільки при наявності віз.