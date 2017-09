Трюдо: Канада внесе Україну в список експорту зброї (світова преса)

Канадська щоденна газета The Globe and Mail повідомляє, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд внесе Україну в список країн, до яких буде дозволено експортувати певні види зброї. Американське видання The New York Times розмірковує над єдиним методом боротьби проти російської дезінформації. А видання Financial Times пише про те, що західна Україна стає привабливим місцем для іноземних інвесторів.

Канадська щоденна газета The Globe and Mail повідомляє про те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про те, що канадський уряд внесе Україну в список країн, «до яких буде дозволено експортувати певні види зброї». Автор статті Крістофер Кацаров зазначив, що Трюдо зробив цю заяву після зустрічі з президентом України Петром Порошенко у п’ятницю на міжнародних спортивних змаганнях для поранених солдатів у Торонто.

«Внесення України в цей список дозволить експортерам певних видів забороненої вогнепальної зброї, такої як автоматична зброя, подавати заяви уряду на дозвіл експортувати зброю до країни. Наразі список нараховує 39 країн», – йдеться у статті.

Уряд колишнього канадського прем’єр-міністра Стівена Гарпера почав консультації щодо цієї теми ще у 2015 році, та процес згодом призупинився, зазначає автор.

Трюдо також запевнив, що «Канада продовжує стояти на боці України проти незаконного вторгнення Росії на територію України», – мовиться у статті.

Видання також нагадує, що вперше Канада відправила близько 200 військовослужбовців в Україну ще у 2015 році, щоб вони допомогли тренувати українських військових для протистояння проросійським бойовикам на сході країни. Більше того, Канада надала Україні обладнання, зокрема шоломи та куленепробивні жилети, на суму близько 16 мільйонів доларів США, обіцяючи додаткові 7,25 мільйона до 2019 року, йдеться у статті.

Американське видання The New York Times розмірковує над єдиним методом боротьби проти російської дезінформації. Автор статті Ніна Янкович зазначає, що після президентських виборів США у 2016 році російські новинні агентства RT та Sputnik стали центром уваги в дискусіях стосовно відповіді США на поширення російської дезінформації.

Багато людей на Заході вірять у те, що заборона діяльності RT та Sputnik одразу призведуть до припинення інформаційної війни, але це не так, пояснює автор. Щоб виграти, необхідно перш за все зрозуміти, чому новини цих агентств викликають такий резонанс серед великої кількості людей, пояснює Янкович.

«Схоже, що ніхто не збирається обговорювати людей, які є мішенями російської дезінформації, чому її наративи знаходять благодатну землю серед цих людей, і що можна зробити для того, щоб це зупинити», – наголошує автор.

Видання зазначає, що, згідно із даними Pew Research Center, лише 20% американців довіряють своєму уряду, і такий же малий відсоток довіряє новинним агентствам. І хоча й складно стверджувати, що саме викликає цю недовіру, її поява збіглася в часі з циклом «адреналінових» інтернет-новин та «вимиранням місцевої журналістики» останніми роками, пояснює автор.

«Замість «швидкої інформаційної операції» США повинні працювати, щоб систематично відновлювати аналітичні навички в усього американського населення та інвестувати в медіа, щоб забезпечити, що воно керується істиною, а не кліками», адже «боротьба починається у свідомості людей», – вважає Янкович. Відповідні тренінги є ключовою частиною цього підходу, зазначає видання. Наприклад, в Україні неурядова організація IREX провела тренінг із критичного мислення та емоційного маніпулювання для 15000 осіб, внаслідок чого організація відмітила зростання кількості населення, яка двічі перевіряє факти у новинах, зазначається у статті.

Важливо, щоб США жодним чином не обмежували свободу ЗМІ для того, щоб протистояти російській дезінформації, мовиться у статті. США можуть позначити RT та Sputnik як іноземних агентів, але «ніколи не повинні їх забороняти», вважає автор.

Видання Financial Times пише про те, що західна Україна стає привабливим місцем для іноземних інвесторів. Автор статті Юрій Бендер зазначає, що мер Львова Андрій Садовий «має кілька причин для оптимізму та ще декілька для занепокоєння».

«Всі наші тендери відкриті для західних компаній, які створюють робочі місця та грають за європейськими правилами. Принципи та стандарти, які запроваджені у Львові, повинні застосовуватися й для решти України», – посилається на слова Садового автор статті. Він додає, що дотримання міжнародних норм є ключовим фактором «для відродження різноманітної регіональної економіки України».

Стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш переконаний, що чинне економічне зростання у 2,5 відсотки може цілком перетворитися у 5 відсотків, якщо серйозно боротися із корупцією та поліпшувати бізнес-середовище, йдеться у статті.

Директор Ukraine Investment Promotion Office Деніел Білак каже, що економічне середовище у Львові сприяє інвестиціям, зазначаючи: «Садовий створив дуже сприятливий режим у Львові, зокрема у сфері послуг. Це дуже привабливе місто, і тепер у нього є свої бренди пива, шоколаду та кави, а також культура кафе, схожа на Краків у сусідній Польщі».

Пивоварня Carlsberg, наприклад, надає 1500 робочих місць в Україні, 400 з яких – у Львові, зазначає видання. Та, як вважає виконавчий директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко, «регіон стає жертвою власного успіху, адже багато хто з висококваліфікованих місцевих працівників виїжджає до Польщі, оскільки в червні українцям було надано безвізовий доступ до Шенгенської зони ЄС».

Автор також звертає увагу й на те, що мерія та адміністрації у західній Україні виступають проти того, що вони вважають «небажанням центрального уряду продовжувати план децентралізації, що надасть їм більшу фінансову незалежність від Києва».