Американський бізнесмен пояснив, у чому унікальна цінність України для інвесторів

«Нагода, до якої ще не вистроїлась черга – Україна» – під таким гаслом американський мандрівник, бізнесмен та інвестор Коді Ширк закликає потенційних інвесторів по всьому світу приїхати в Київ і відкрити для себе країну з інвестиційним потенціалом.

На запрошення бізнесмена вже відгукнулося 25 людей – переважно американці, а також канадці та деякі представники Європи й Азії. Група інвесторів перебуватиме в українській столиці в кінці вересня, знайомлячись із місцевими підприємцями та їхніми компаніями.

«Голос Америки» поспілкувався з Коді Ширком про його враження від України, яку він відвідав на початку року, і плани щодо вересневої поїздки. Бізнесмен також поділився, чому, на його думку, варто інвестувати гроші в українську економіку.

Україна: міфи та реалії

Коді Ширк приїхав до Києва в січні 2017 року на запрошення свого друга із Сан-Франциско, який живе там уже певний час (блогер Пітер Сантенелло відомий глядачам «Голосу Америки» із серії відеоматеріалів про його пригоди в Україні – ред.). За його словами, реальність суттєво відрізнялася від уявлення про країну, сформованого засобами масової інформації:

«У США все, що ви чуєте про Україну – йде війна, повстання та інші погані речі, але коли ти приїжджаєш туди, то розумієш, що це насправді дуже гарне місце. Тут є ціле покоління дуже підприємливих молодих людей.

Коді був вражений тим, скільки можливостей існує в Україні – відкрити ресторан чи технологічну компанію. І це, в поєднанні з фактом, що сюди приїжджає менше туристів і інвесторів, ніж деінде, показало йому унікальну цінність країни.

Є багато українців, які чекають шансу працювати з людьми, що готові надати їм кошти на побудову бізнесу, а також запропонувати цінну інформацію і допомогу

«Я завжди думав, що в Україні нема можливостей, бо ніхто туди не їде, – зізнається інвестор, – але побувавши там і побачивши власними очима, що відбувається, зрозумів, що є багато можливостей та справді «голодних» українців, які чекають шансу працювати з людьми, що готові надати їм кошти на побудову бізнесу, а також запропонувати цінну інформацію і допомогу».

Коді визнає, що в головах американців живе багато стереотипів і міфів про Україну, але зауважує, що вони характерні для будь-якої держави і формуються великою мірою під впливом ЗМІ. Найпоширенішими є дві позиції, говорить бізнесмен: у США або не знають, що таке Україна і не можуть показати її на карті, або чули про неї тільки в контексті війни з Росією та корупції. І від свого незнання американці програють.

Молоде покоління українців дуже проамериканське, хоче разом працювати і скористатися з того, що дві країни можуть спільно робити

«Поїхавши туди, я побачив, що молоде покоління українців дуже проамериканське, хоче разом працювати і скористатися з того, що дві країни можуть спільно робити. А те, що бачимо в новинах, повністю протилежне – ось країна, яка повністю сама по собі, робить дивні речі – не їдь туди, бо ти можеш померти», – зауважує Коді Ширк.

Що здивувало в Києві

Для досвідченого мандрівника поїздка в Україну не була шоком, але певні речі виявилися несподіванкою, як от… січневий холод, жартує Коді. Потім переходить на серйозний тон і говорить про дві речі, які по-справжньому його здивували – рівень знання англійської та загальної освіченості серед населення.

Найбільше здивувало, скільки людей розмовляють ідеальною англійською. Це було нереально. Де б я не пішов, завжди був хтось, хто дуже добре говорив англійською. Люди розвинуті, освічені та дуже розумні

«Найбільше, що мене здивувало, це те, скільки людей розмовляють ідеальною англійською. Це було нереально, – каже Коді Ширк. – Я не володію українською чи російською, але де б я не пішов, завжди був хтось, хто дуже добре говорив англійською. І це не те, що можна часто зустріти подорожуючи будь-де. Наприклад, ти приїжджаєш у Мексику, яка поруч зі США і має сильний американський вплив – там небагато людей розмовляє англійською. І тоді ти перелітаєш через півсвіту і потрапляєш в Україну, яка тобі здається чужим місцем – і набагато більше людей спілкується тут англійською. Тому це було великим сюрпризом – наскільки Україна озахіднена. Разом із цим, також було те, наскільки люди розвинуті, освічені та дуже розумні. Вони мають дуже складні технологічні компанії, медійні організації, говорять про світові проблеми, намагаються вирішити великі проблеми».

У чому сила України

На запитання, в чому сила України, Коді знову повторює: молоде покоління. Воно в його очах різко контрастує з «поколінням бабусь» – людей із поглядами старого, радянського зразка, з абсолютно іншим способом мислення, які не ставлять запитань, не розвивають нових ідей і просто пливуть за течією.

«У Києві, – наголошує інвестор, – кожна вулиця має новий ресторан або кафетерій, крамницю одягу чи перукарню. Це круто і модно. Таким чином молоде покоління говорить: я хочу зробити щось нове, щось творче й успішне, що служитиме певній меті, і я піддаватиму сумніву те, що відбувається, і розширюватиму межі того, що прийнятне».

За словами Коді, саме в цьому секрет успіху Сполучених Штатів протягом останнього століття – тому що люди розширюють межі, ставлять запитання і є креативними. І переносить цю ідею в український контекст.

Нове покоління приходить і говорить: ми не щасливі з поточного стану справ, тож давайте змінимо його

«Ось чому я бачу найбільшу силу України в тому, що її нове покоління приходить і говорить: ми не щасливі з поточного стану справ, тож давайте змінимо його. І замість того, щоб просто говорити про це, вони роблять, – зазначає він. – Якщо може бути більше підтримки для молодого покоління, щоб розширити межі та справді розвинути їхні ідеї в справжні бізнеси, країна може повністю змінитися. Справа тільки в тому, щоб ці люди мали належну підтримку».

Що може зробити влада, щоб допомогти молодому поколінню?

Ви, українці, підтверджуєте свої слова діями: ви не були щасливі і зробили революцію

На думку Коді, незадоволення владою – не унікальна проблема, а присутня ледь не в кожній країні. Він схвалює те, що люди в Україні висловлюють свій протест, у тому числі шляхом революції.

«Ви, українці, підтверджуєте свої слова діями: ви не були щасливі і зробили революцію. Це не спосіб змінити стан справ, але це, безумовно, спосіб змусити когось почути ваше послання», – зауважує американський інвестор.

Бізнесмен вважає, що правильним кроком буде продовжувати робити те, що Україна робить: щоб молодше покоління говорило, що вважає правильним, і показувало своє розчарування, коли не отримує відповіді: «Не можна зупинятися, потрібно продовжувати боротися. Усе зміниться, але люди повинні зробити так, щоб їхні голоси були почутими».

Група інвесторів відкриє для себе Україну

25 людей із різних частин світу приїдуть до Києва 28 вересня, щоб отримати досвід того, що таке Україна, і знайти нові можливості. Одна з них – аутсорсинг, тобто залучення праці місцевої робочої сили. За словами Коді, від цього можуть виграти обидві сторони: для іноземних підприємців доступніше наймати українців, а українцям вигідніше працювати на умовах, що пропонують іноземці:

Сподіваємося, що наші учасники знайдуть багато можливостей для співпраці або вкладання грошей і зможуть завести нові знайомства та зв’язки

«Ви залучаєте людей до спільної роботи, і коли ви в країні, як Україна, де середня зарплата така низька і так важко досягти успіху, вам потрібна допомога зовні. І це те, що ми сподіваємося надати. Якщо ми поїдемо туди і кожен із 25 знайде маленький бізнес, який їм сподобається – ресторан, виробника одягу тощо, якщо кожна особа зможе якимось чином почати працювати з місцевою компанією, то ось як речі почнуть змінюватися. Ми сподіваємося, що наші учасники знайдуть багато можливостей для співпраці або вкладання грошей і зможуть завести нові знайомства та зв’язки», – каже Ширк.

Я маю друзів, яких у минулому найняли американські компанії в Україні. З часом вони відкрили власні компанії в Україні

Коді розуміє, що від критиків звучатиме аргумент про експлуатацію дешевої української робочої сили, і пояснює власне бачення: «Я маю друзів, яких у минулому найняли американські компанії в Україні. З часом вони відкрили власні компанії в Україні – за ті кошти, які заробили, і тепер заробляють багато грошей – стільки, як їхні колеги у США. А заробляти стільки грошей в Україні допомагає просунутися далі, оскільки витрати тут набагато нижчі. Це гарний спосіб для людей отримати поштовх і реалізувати їхню власну мрію».

Коді планує показати групі інвесторів компанії, послуги і товари яких базуються на англійській мові, оскільки без цього іноземцям буде важко зрозуміти, як інвестувати в цей бізнес і як допомогти йому розвинутися.

Найбільше розглядатимуть дві речі – нерухомість і технологічні компанії, оскільки першу сферу розуміють усі в світі, а в другій більшість процесів може бути виконано онлайн.

Чому люди повинні інвестувати в Україну

Загалом Коді налаштований дуже оптимістично і вірить в успіх свого починання, але водночас зберігає пильність з огляду на високий рівень корупції в Україні.

«Важко робити речі, якщо ти не всередині і не знаєш потрібних людей. Ми будемо дуже обережні щодо того, в що ми інвестуємо кошти. Але я вважаю, що є величезна можливість щодо України, яка не обов’язково означає причетність до українського уряду, українське ліцензування бізнесу і так далі», – каже Ширк.

З інтернетом є можливість інвестувати в народ, а не уряд

Інвестор зазначає, що помилка багатьох – асоціювати людей із політиками, плутати народ із урядом: «З інтернетом є можливість інвестувати в народ, а не уряд. Щоб інвестиції були успішними, потрібно вкладати гроші в людей, які хочуть працювати і творити щось».

Для тих, хто хоче інвестувати в Україну, але не знає, з чого почати, підприємець дає такі рекомендації: «Спочатку вам потрібно поїхати туди, зустрітися з бізнесами, які роблять цікаві речі, а тоді знайти спосіб, як працювати з ними віртуально. І ви платите людям напряму за роботу, яку вони виконують, щоб допомогти розвинути бізнес, і розміщуєте його в іншій країні. Ви використовуєте людей, які розумні, освічені та працьовиті».