Жорстке оподаткування малого бізнесу – полювання за комаром, а треба боротися з крокодилом – Ляпіна

Запровадження Єдиного соціального внеску та жорсткі штрафи змушують підприємців припиняти діяльність або йти в «тінь». Так прокоментувала в ефірі Радіо Свобода народний депутат («БПП») Оксана Продан інформацію про закриття майже півмільйона фізичних осіб підприємців (ФОПів) з початку року. Водночас голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна зауважила: хоч малі підприємці і йдуть в тінь, однак це не те, від чого найбільше потерпає економіка. Основні втрати держава зазнає від «сірого імпорту» та «офшорних схем», які використовує великий бізнес. Відтак жорсткі заходити в системі оподаткування відносно малих підприємців є невипроданими.

З початку року в Україні закрилося майже півмільйона фізичних осіб підприємців. Як зазначають у департаменті податків і зборів із фізичних осіб Державної фіскальної служби (ДФС), із 454 тисяч фізичних осіб – підприємців, які подали заяву про зупинення своєї діяльності, 368,4 тисячі – протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності.

За словами податківців, з початку цього року закрилося лише 85,8 тисячі підприємців, які дійсно проводили діяльність та сплачували податки. Водночас відкрилося 196 тисяч нових підприємців.

Пік процесу закриття ФОПів припав на закінчення минулого року. Це зумовлено тим, що, згідно зі змінами до закону, підприємці мають сплачувати фіксований податок – не менше, ніж 704 гривні щомісячно.

Це люди, які готові були працювати легально

«В результаті того, що 1 січня було введено плату єдиного соціального внеску, незалежно від того, чи ти маєш дохід, чи ні, ти зобов’язаний платити. Це те, що закрило цих півмільйона підприємців. Можна знайти пояснення всьому, але насправді це були люди, які не зверталися за субсидіями, які не просили в держави нічого. Це люди, які готові були працювати легально», – зазначила народний депутат («БПП») Оксана Продан.

Окрім того, додає депутат, держава з нового року також ввела непідйомні для бізнесу штрафи за порушення трудового законодавства. Відтак, підприємцям легше закритися і працювати нелегально.

Втрачені робочі місця у «світлій» економіці

«Навіть, якщо ти не ведеш підприємницької діяльності, то раніше ти міг просто заморозити цей ФОП і нічого не сплачувати – чекати, коли в тебе будуть обороти, робота, замовлення. А тепер за кожен місяць ти повинен державі сплачувати ці кошти в рахунок стажу пенсійного. Відповідно, багато людей, які не ведуть підприємницької діяльності чи надто мало заробляють, закриваються», – каже економіст Андрій Блінов.

На думку економіста, немає підстав так однозначно оптимістично оцінювати це явище, як це роблять податківці.

Це скорочення не перекривається тим, про що каже прем’єр Гройсман – що десь у Західній Україні створили декілька нових заводів

«У будь-якому разі, це свідчить про скорочення кількості робочих місць. Можливо, ці робочі місця створені десь у тіньовій економіці, але вони не створені в економіці «світлій» – легальній. І це скорочення не перекривається тим, про що каже прем’єр Гройсман – що десь у Західній Україні створили декілька нових заводів, на яких декілька тисяч людей працює. Адже давайте не забувати, що, крім підприємництва, скорочення відбуваються на таких великих підприємствах, як «Південмаш» чи «Мотор-Січ», – каже Блінов.

«Не варто полювати за комаром, коли треба боротися з крокодилом»

Попри те, що велика частина підприємців закрилися, до кінця року кількість працюючих підприємців має сягнути минулорічного рівня – мільйону, зауважує голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Втім, вона погоджується, що держава диктує невиправдано жорсткі правила для середнього та малого бізнесу. В той час як основні втрати держава зазнає від «сірого імпорту» та «офшорних схем», які використовує великий бізнес.

«Якісь жорсткі заходи до малого бізнесу, які є останнім часом в системі оподаткування і обліку, час від часу з’являються, і проти яких регуляторна служба досить жорстко виступає. Але, як правило, вони з’являються шляхом внесення законів, всупереч економічній логіці. Це полювання за комаром, коли насправді треба боротися з крокодилом», – каже Ляпіна.

За словами Ксенії Ляпіної, у 2017 році головними проблемами для бізнесу є корупція та жорстке оподаткування.