Бюджетний мільярд для фермерів: реальний стимул чи імітація?

Концепція розвитку фермерських господарств, яку Кабінет міністрів затвердив 13 вересня, передбачає фінансову підтримку малих фермерських господарств та тваринницьких комплексів. Вже у бюджеті 2018 року на це планують закласти понад мільярд гривень. Такі вливання будуть корисними для галузі, враховуючи те, що аграріям нині важко отримати кредити для розвитку, вважає частина експертів. Утім, чимало фахівців, а також самі аграрії, вважають, що така допомога є запізнілою, а її сума – недостатньою для реального впливу на розвиток фермерства.

Невеликі фермери отримають цільову підтримку держави, яка має на меті не лише економічне зростання галузі, а й створення робочих місць у селах, ідеться у «концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських операцій», яку Кабінет міністрів затвердив на своєму засідання 13 вересня.

Ми маємо підняти українське фермерство на абсолютно новий якісний рівень. Це дасть можливість створити нові робочі місця на селі

«Ми забезпечимо один мільярд гривень цільової підтримки українського фермерства, в тому числі – на відродження тваринництва і створення необхідних умов для розвитку невеликих фермерських господарств. Ми маємо підняти українське фермерство на абсолютно новий якісний рівень. Це дасть можливість створити нові робочі місця на селі, наситити якісними продуктами внутрішній український ринок, та зробити значний внесок у розвиток національної економіки», – пояснив під час ухвалення цього рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами очільника уряду, ці витрати закладуть до проекту державного бюджету на 2018 рік.

Утім, прем’єр не уточнив, яким чином розподілятимуться кошти: ітиметься про безоплатну допомогу, пропорційну до площі земель або поголів’я худоби, про кошти на конкретні проекти, на закупівлю обладнання чи про пільгові державні кредити.

Зі свого боку, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, який презентував проект концепції, запевнив, що ідеться про системну державну підтримку, яка одночасно сприятиме розвитку сільських територій та нарощуванню виробництва агропродукції з високою доданою вартістю.

«У наступному році уряд пропонує закласти в держбюджеті рекордну суму на підтримку фермерських господарств – один мільярд гривень. Крім того, продовжують діяти й інші напрями підтримки, зокрема – надання пільгових кредитів, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання», – стверджує урядовець.

За його словами, програма передбачає конкретні кроки для підтримки таких напрямків малого фермерства, як тваринництво, садівництво, виноградарство та переробка сільськогосподарської продукції, а також агрострахування та підтримку фермерів-новачків.

Мінагрополітики також планує спростити фермерам доступ до землі: у наступному році відомство планує проводити спеціальні земельні аукціони на право оренди земель під високотехнологічні види рослинництва: садівництво, виноградарство та вирощування органічної продукції.

Експерт: «Треба створювати кооперативи, адже допомагати «бабусі з коровою» – неефективно»

Аграрний експерт, колишній директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов у коментарі Радіо Свобода припустив, що така урядова підтримка малих аграрних підприємств буде досить ефективною.

Маємо думати і про ефективність цієї допомоги. Для цього на рівні місцевих громад треба створювати молочні та інші кооперативи

«Допомога має бути ефективною, але треба дивитися порядок її надання, коли його оприлюднять: кому надаватимуть допомогу, і на яких умовах. Вже бачимо, що її отримають передовсім малі господарства. Молочне тваринництво, птахівництво – трудомісткі, громіздкі виробництва. Для порівняння, ЄС – виділяє на підтримку АПК близько 50 мільярдів євро на рік, і майже половина цієї суми йде аграріям Франції надходить. Насправді й два, і три мільярди гривень лише для тваринництва в Україні – це не буде завеликою державною підтримкою. Але маємо думати і про ефективність цієї допомоги. Для цього на рівні місцевих громад треба створювати молочні та інші кооперативи, і саме кооперативам надавати допомогу, на доїльні апарати тощо. Якщо просто допомагати «бабусі з коровою» – це буде неефективно», – пояснює аналітик.

Потрібним, але дуже запізнілим рішенням називає рішення про мільярдну урядову допомогу малим аграрним підприємствам голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Микола Стрижак.

У минулі роки чим більше розподіляв фонд підтримки фермерів, тим більше розвивався цей сектор, збільшувалася кількість фермерських господарств

«Ми вже запізнилися, раніше треба було починати підтримувати. Чи ефективні такі рішення? У минулі роки чим більше розподіляв фонд підтримки фермерів, тим більше розвивався цей сектор, збільшувалася кількість фермерських господарств. Отримання кредитів – є проблемою, особливо для тих, хто щойно заснував фермерське господарство, тому фінансова підтримка для них є найбільш важливою. Які пільги має АПК на сьогоднішній день? Майже немає. Немає відшкодування ПДВ. А ще пішла хвиля закриття ФОПів. Ми бачили фактично тенденцію зі знищення малого бізнесу, в тому числі в аграрному секторі», – констатує фермер.

Зі свого боку, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає суму допомоги фермерам, яку задекларував уряд, незначною.

«Мільярд гривень на підтримку фермерів – це одна дев’ятисота від витрат бюджету. Ця сума не змінить кардинально ситуацію з фермерством, не поліпшить стан рослинництва і тваринництва. Так, з’явиться окремий рядочок у бюджеті, але це – формальність», – зауважує економіст.

Нині український аграрний сектор є найбільшим джерелом валютної виручки від українського експорту: його частка у структурі експорту з початку року зросла більш ніж на чверть, і нині перевищує 42% від загального українського експорту, повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Завдяки реалізації концепції розвитку фермерських господарств український уряд планує за три роки збільшити частку фермерських господарств у виробництві продукції АПК удвічі, тобто до 12%, зростання кількості робочих місць у цьому секторі уп’ятеро (фермери, за розрахунками Кабміну, можуть взяти на роботу півмільйона селян), а також, сприяти збільшенню на 10% площ під органічними культурами та об’єднанню окремих фермерів у кооперативи.