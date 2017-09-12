Уряд 15 вересня схвалить проект державного бюджету-2018 – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що проект державного бюджету на 2018 рік буде представлений на засіданні уряду в п’ятницю.

«Цього року 15 вересня уряд схвалить проект бюджету на 2018 рік і подасть його до парламенту», – сказав Гройсман 12 вересня. Прем’єр твердить, що пріоритетами держбюджету буде продовження будівництва доріг і продовження реформ.

За його словами, фінансування охорони здоров’я в 2018 році буде збільшене на 10 мільярдів гривень.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має подавати проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.