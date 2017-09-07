Сумщина очолила рейтинг легкості ведення бізнесу – Офіс ефективного регулювання

В Україні найкращий бізнес-клімат у Сумській області. Про це свідчить рейтинг легкості ведення бізнесу «Regional Doing Business», який складений Офісом ефективного регулювання та Спілкою українських підприємців.

Рейтинг очолює Сумська область, набравши 107 балів з 171 (максимально можливий бал), на другому місці – Львівська область (103 бали), на третьому – Івано-Франківська область (101) і Кіровоградська (101), далі Тернопільська область (100) і Полтавська область (97).

Найгірші позиції в рейтингу займає Луганська область з 75 балами.

Для дослідження бралитакі напрямки взаємодії підприємців з органами місцевої влади: сплата місцевих податків, створення підприємства, одержання дозволів на будівництво, оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості приєднання до електромережі.

Зокрема за напрямком «оформлення земельної ділянки» аналізувались відповіді підприємців із 24 областей України на питання, які мали на меті перевірити час, гроші та особисті контакти, необхідні для повного оформлення земельної ділянки під об’єктом власності – оформити документи на землю коштує набагато дешевше, ніж оформлення документів на будівництво, але займає дуже багато часу – до 225 днів в Одесі. Найшвидше взяти в оренду міську землю можна у Вінниці – за три місяці, найдешевше – в Івано-Франківську.

Місцева влада Івано-Франківська не бере гроші за отримання дозволу на розробку і затвердження документації із землеустрою, а розроблення документації, її погодження та реєстрація ділянки у земельному кадастрі коштує символічні 2350 гривень. У Чернівцях ця ж процедура коштує більше ніж двадцять тисяч гривень.

З 1 червня по 20 серпня 2017 року Офіс ефективного регулювання та Спілка українських підприємців проаналізувала бізнес клімат у 24 областях України і Києві.

Об’єктами аналізу стали регуляторні процедури в обласних центрах України: основою оцінювання стали кількість контактів із представниками дозвільних органів, кількість календарних днів, що витрачаються на отримання дозвільних документів, та витрати підприємців.