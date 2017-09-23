Порошенко: двері НАТО мають бути відкритими для України

Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили проведення реформ в Україні, зокрема приведення українських Збройних Сил до стандартів НАТО.

«Прем'єр-міністр та я обговорили прагнення України до НАТО та нашу роботу щодо забезпечення повної відповідності Збройних Сил України стандартам Альянсу. Я хочу ще раз підтвердити – двері Альянсу повинні бути відкритими для України», – заявив Порошенко за підсумками переговорів з Трюдо у Торонто.

За словами Порошенка, українська сторона очікує призначення спеціального посланника Канади з питань реформ в Україні.

Джастін Трюдо, своєю чергою, зазначив, що канадська сторона надає підтримку у здійснені реформ в Україні. «Реформи, які Україна проводить, зокрема у минулому році за надзвичайно важких умов. Економічне зростання має продовжуватись і воно продовжується. Це дуже важкі рішення, які повинні ухвалюватись в Україні. І Канада в цьому плані докладає всіх зусиль, щоб бути завжди з Україною і надавати підтримку», – зазначив він.

Президент України Петро Порошенко у Торонто зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Після цього відбулися українсько-канадські переговори у розширеному форматі.

Порошенко пробуде у Канаді до 23 вересня.