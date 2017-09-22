Порошенко і Трюдо зустрічаються у Торонто

Президент України Петро Порошенко у Торонто проводить зустріч з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

«Друзі пізнаються в біді. І весь час ми відчуваємо плече Канади, в тому числі у безпековій та оборонній політиці», – заявив Порошенко на початку зустрічі, зазначивши, що канадські інструктори і військові допомагають тренувати українську армію.

Джастін Трюдо, своєю чергою, відзначив, що сьогоднішні переговори є доброю можливістю обговорити питання українсько-канадського співробітництва – економічну і безпекову ситуацію.

«Канада робить внесок у військові тренувальні операції в Україні проти нелегального вторгнення Росії», – зазначив він.

«Ми з вами друзі, наші країни – друзі. І це хороший шанс відзначити також поранених військових, які беруть участь в «Іграх нескорених», – сказав Трюдо, якого цитує прес-служба українського президента.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-канадські переговори у розширеному форматі.

Порошенко пробуде у Канаді до 23 вересня.