Порошенко у Канаді: ми домовилися скоротити кількість відмов при отриманні віз для українців

Президент України Петро Порошенко повідомляє, що під час зустрічей у Канаді обговорювалось питання лібералізації візового режиму.

«Ми домовилися значно скоротити кількість відмов при отриманні віз. Щоб візи були на термін дії паспорту. Поки що, на перший етап», – заявив Порошенко на зустрічі з українською громадою Канади.

За його словами, сторони також ухвалилили рішення про відкриття Генерального консульства України у місті Едмонтон.

За інформацією посла України у Канаді Андрія Шевченка, у першому кварталі 2017 року 34% громадян України, які подавалися на канадські візи – відмовили.

Україна скасувала візовий режим для громадян Канади у 2005 році.

Президент України Петро Порошенко у Торонто зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Після цього відбулися українсько-канадські переговори у розширеному форматі.

Порошенко пробуде у Канаді до 23 вересня.