«Безвіз» Україні та летальна зброя від Канади як винагорода за подолання корупції – рекомендації комітету Палати громад

Перелік рекомендацій стосовно політики Канади щодо України, який у грудні було оприлюднено постійним комітетом Палати громад парламенту Канади з питань національної оборони, включає надання летальних озброєнь, даних супутникового спостереження, обмін розвідданими з українськими військовими, взаємодію оборонних галузей двох країн, відправку до України експертів з кібербезпеки та надання безвізового режиму для українців.

Напередодні, у середу, уряд Канади схвалив внесення України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї (Automatic Firearms Country Control List). Ця рекомендація містилась у доповіді постійного комітету Палати громад парламенту Канади з питань національної оборони.

Загалом комітет надав 17 рекомендацій щодо політики стосовно України для уряду Канади. Вони викладені у доповіді «Підтримка України у ході кризи та збройного конфлікту з боку Канади», яка оприлюднена на сайті Палати громад парламенту Канади.

• Продовжувати надати потужну військову підготовку ЗС України та провести аналіз варіантів розширення такої підготовки та підтримки, які надаються збройними силами Канади в рамках операції UNIFIER;

• Посилити внесок уряду Канади до підготовки, яка надається Україні за напрямками військових, поліційних, у сфері правосуддя, та антикорупційних тренінгів з тим, щоб така підтримка з боку Канади продовжилась і після вичерпання чинного фінансування;

• Сприяти кращим міжпарламентським відносинам, включно з можливим сприянням у розвиткові антикорупційних механізмів, інституцій та навчання, про які просять українські урядовці. Комітет також рекомендує урядові Канади проаналізувати можливості сприяти Україні у створенні механізмів, подібних до канадського інституту Головного аудитора та комітетів з питань національної оборони та з питань виконання державного бюджет у Палаті громад парламенту;

Надати летальні озброєння Україні, щоб захистити її суверенітет від агресії Росії, за умови, що Україна продемонструє, що активно прагне знищити корупцію на усіх рівнях влади

• Збільшити внесок Канади до Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні та розглянути можливості введення до складу місії більшої кількості жінок;

• Виступати за миротворчу місію ООН в Україні, яка б поважала територіальну цілісність країни;

• Розширити підтримку розвитку гендерної рівності в Україні за допомогою Програми розвитку уряду Канади, програм ООН, жіночих, миротворчих та безпекових ініціатив;

• Надати летальні озброєння Україні, щоб захистити її суверенітет від агресії Росії, за умови, що Україна продемонструє, що активно прагне знищити корупцію на усіх рівнях влади;

• Внести Україну до переліку країн, до яких дозволено експорт вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List).

• Відновити практику надання Україні знімків, отриманих канадською системою RADARSAT-2, розпочати обмін розвідувальними даними;

• Заохочувати співпрацю між оборонними підприємствами Канади та України;

Оголосити план надання безвізового режиму подорожей до Канади для українців

• Зобов’язатись підтримувати Україну у протидії гібридним атакам, особливо щодо кібератак на урядові системи та критично важливу інфраструктуру, а також у протидії пропаганді та дезінформації;

• Виділити експертів Збройних сил Канади у сфері кібербезпеки на українські операції захисту кіберпростору, щоб сприяти у спостереженні за та захисті від гібридних та кібератак, націлених на критично важливу інфраструктуру; та для участі у міжвідомчих навчаннях, які покликані підготувати та розвинути здатність союзників України протидіяти новим кіберзагрозам;

• Оголосити план надання безвізового режиму подорожей до Канади для українців;

• Відновити Угоду про мобільність молоді з Україною, що дозволить українцям, які відповідають встановленими вимогам, подорожувати до Канади та працювати там терміном до року – з метою покращити економічну та культурну співпрацю між Україною та Канадою;

Розглянути подальшу підтримку урядом Канади інтересів України на рівні «Групи семи»

• Розглянути подальшу підтримку урядом Канади інтересів України на рівні «Групи семи»;

• Сприяти розвиткові відносин та відкритого діалогу між урядом та громадянським суспільством в Україні та сприяти розвиткові громадських організацій, особливо у сфері протидії корупції;

• Розширити санкції уряду Канади, включно із застосуванням «закону Магнітського», проти відповідальних за підтримку збройного конфлікту в Україні, а також працювати з союзниками Канади, включно з НАТО, над збереженням та розширенням режиму санкцій проти агентів Росії.