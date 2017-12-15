Україна отримає зброю як від США, так і від Канади тільки після провалу переговорів Курта Волкера та Владислава Суркова, вважає експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. В тому, що вони не досягнуть успіху, він не сумнівається. А генеральний консул України в Канаді Андрій Веселовський зауважує: окрім потужної військової промисловості та впливової української діаспори, постачати зброю ЗСУ Канаду спонукає і те, що Росія зазіхнула на світовий устрій, почавши агресію проти України.

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук вважає рішення Канади цілком справедливим.

Ми маємо бажання, щоб місія професіоналізації українських Збройних сил, яку ми проводимо, також була гармонізована і з матеріальної частини

«Тут є елемент і комерційний, безумовно. Але також те, що ми маємо бажання, щоб та місія професіоналізації українських Збройних сил, яку ми проводимо через нашу операцію Unifire, також була до певної міри гармонізована і з матеріальної частини. Військово-технічне співробітництво, одним словом. Ми зробили аналіз і дійшли до висновку, що Україна на рівні з багатьма іншими країнами світу має повне право брати участь у повній військово-технічній співпраці з нами, закуповувати, робити спільні проекти і так далі», – прокоментував він для Радіо Свобода.

Поставить Канада Україні летальну зброю чи ні – залежить від Сполучених Штатів Америки, вважає аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Все залежить від Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Якщо вони наважаться на такий крок, то і Канада також

«Практика, яка була в 2014-2016 роках, показує те, що зазвичай інші країни орієнтувалися на Сполучені Штати Америки. Тобто, навіть якщо б Канада погодилася передати певні системи – це було б можливо обмежено і не мало б такого стратегічного ефекту. Тобто, врешті-решт, все залежить від Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Якщо вони наважаться на такий крок, то можна очікувати, що їхні союзники в рамках НАТО, в тому числі і Канада, також погодяться на такий крок», – вважає Бєлєсков.

Генеральний консул України в Канаді Андрій Веселовський зауважує: в Канаді почали обговорювати надання Україні зброї ще два роки тому.

«Канадці перед прийняттям таких важливих рішень завжди радяться зі своєю громадськістю. Більшість канадської громадськості рішуче висловилась за підтримку такого рішення», – згадав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Америка формально підготувала світ до цього рішення, а Канада стала першою з країн НАТО, хто його реалізував

За словами дипломата, в канадському парламенті це рішення підтримали усі політичні партії, що є непересічним випадком.

«Америка формально підготувала світ до цього рішення, а Канада стала першою з країн НАТО, хто його реалізував. Можливо, це буде хороший приклад і для інших країн, зокрема і для Сполучених Штатів. Хоча першою про продаж зброї з країн НАТО нещодавно заявила Литва», – визнає Веселовський.

За його словами, окрім сильної української діаспори та міцних зв’язків з Україною, причиною продавати зброю для ЗСУ є й потужний військово-промисловий комплекс Канади, який варто забезпечити замовленнями.

Наразі невідомо, чи буде Україна купувати зброю, чи отримає її в якості допомоги. Веселовський пояснює, що це залежить від того, що саме і за яку ціну знадобиться українській армії.

Мені здається, що Україні було б до честі купувати, а не випрошувати

«Якщо канадський уряд заплатить за цю зброю, то продаж все одно відбудеться, канадські компанії отримають свої гроші за свої поставки, але не український, а канадський бюджет це буде робити. Хоча мені здається, що Україні зараз було б до снаги, по-перше, а по-друге, і до честі купувати, а не випрошувати», – переконаний генеральний посол.

На переконання Веселовського, Канада, яка наступного року головує у «Великій сімці», сприймає російську агресію проти України як глобальну проблему.

«Канада, як і всі країни G7 і як всі країни НАТО, розглядає ситуацію в Україні не просто як порушення територіальної цілісності, а як зазіхання на той світоустрій, який склався на європейському континенті протягом останніх 40 років. Тобто зруйнований базовий принцип не втручання і не зазіхання на територіальну цілісність», – пояснює він.

Експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров вказує на те, що президент Сполучених Штатів вже підписав оборонний бюджет, який передбачає фінансову допомогу українським Збройним силам, тоді як уряд Канади лише включив Україну до переліку країн, які можуть закуповувати зброю в канадських виробників.

«Ми зараз говоримо лише про те, що юридично підготовлена база для здійснення необхідного постачання. Не більш того», – наголошує він.

Однак Бузаров впевнений, що канадська зброя для України – це питання часу.

США ухвалять рішення про надання Україні озброєння після того, як виникнуть складнощі в перемовинах Суркова та Волкера

«Скоріш за все, це буде синхронізовано зі США. Там, у свою чергу, ухвалять рішення про надання Україні озброєння після того, як виникнуть складнощі в перемовинах Суркова і Волкера (помічника президента Росії Владислава Суркова та спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера – ред.). Зараз надання Україні озброєння нелогічне», – аргументує міжнародник. В тому ж, що складнощі виникнуть, він не сумнівається.

Конкретний результат – це рішення про введення миротворців. Я в це рішення особливо не вірю

«Конкретний результат, як ми всі розуміємо – це рішення про введення миротворців. Я в це рішення особливо не вірю. Можливо, голосування дійде до прийняття резолюції в рамках ООН, але чи буде виконання цієї резолюції – я в цьому дуже сумніваюсь», – зізнається Бузаров.

Втім, канадська зброя, за його прогнозом, сама по собі кардинально не змінить ситуацію на Донбасі – лише зміцнить обороноздатність ЗСУ.

«Оскільки президент України не веде і не буде, скоріш за все, вести наступальних операцій на Донбасі, мені здається, росіянам, «ДНР»-івцям та сепаратистам, які їх підтримують, особливо нема про що турбуватись», – заспокоює експерт. Але навіть за відсутності прямих військових наслідків рішення дозволити продаж озброєння Україні цікаве з політичної точки зору, вважає він.

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