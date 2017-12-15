Щодо суверенітету України США на компроміс із Росією ніколи не підуть – Фаркас

Днями президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, в якому передбачено 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Екс-високопосадовець Пентагону, яка опікувалася співпрацею з Україною, Евелін Фаркас бачить позитивну тенденцію у військовій допомозі США. Про це вона сказала в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки».

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США, який містить 350 мільйонів доларів на посилення обороноздатності України.

«Допомоги ніколи не достатньо – для тих з нас, хто дійсно хоче, аби Україна побудувала свої військові можливості. Частково тому, що Україні потрібне не обладнання, а військові навчання. А це коштує багато грошей. Але це гарна сума, яка додає до того обсягу, який вже був наданий Україні. Важливо, що це позитивна тенденція. Адміністрація Трампа продовжує політику адміністрації Обами, і навіть дещо її посилює, принаймні фінансово», – зазначила Фаркас.

За її словами, Сполучені Штати можуть йти на компроміс з Росією з багатьох питань: контроль над розповсюдженням зброї, питання ядерної зброї, ситуація в Сирії чи в Африці. Але коли мова йде про суверенітет українського народу, тут немає компромісу, наголосила Евелін Фаркас.

«Сподіваюся, що наш спецпредставник щодо України говорить росіянам, що якщо вони не досягнуть певного прогресу у питанні миротворців чи інших, – вони можуть очікувати більше санкцій», – заявила екс-високопосадовець Пентагону.