350 мільйонів: яку військову допомогу отримає Україна від США

Обидві палати Конгресу США проголосували за надання Україні наступного року допомоги у сфері безпеки на суму 350 мільйонів доларів. Йдеться також й про летальну зброю. Останнє слово за Білим домом. Саме від рішення Дональда Трампа зараз залежить скільки і якої саме американської техніки з'явиться на Донбасі. «Донбас.Реалії» дізнавалися, чи буде відрізнятися позиція нової президентської адміністрації від політики Обами, який так і не зважився на надання Україні летальної зброї, і на що може розраховувати Україна наступного року.

Літо 2017 року. Військовий полігон в Яворові, Львівської області. Саме тут американські інструктори вже третій рік тренують українських бійців. Це один з головних напрямків військової американської допомоги. Адже саме підготовка бійців, вважають інструктори, відіграє вирішальну роль в бою.

«Я завжди кажу: якщо ви зважитеся на наступ без артпідготовки, це просто самогубство. І тільки якщо навчитеся вогневої підготовки, то в бою будете в порядку. І я бачу прогрес – в першу чергу у тому, що вже ніхто більше не наляканий, як бувало раніше. Кожен чітко знає, на що він здатний», – розповідає американський інструктор, офіцер-артилерист Артур Джоуб.

Американські інструктори навчили вже 9 батальйонів Збройних сил України. Головне завдання – довести підрозділ до рівня, при якому ті зможуть виконувати спільні завдання з арміями країн НАТО.

Вони справляються чудово, схоплюють просто на льоту.

«Вони справляються чудово, схоплюють просто на льоту. Та й взагалі хлопці розумні. Все це допомагає потім зберігати життя:як індивідуальна робота, так й командна, орієнтування на місцевості, перша допомога, стрільба, комунікація, основи маскування», – пояснює американський військовий інструктор Кевін Лавсон.

«Очікую, що ви продовжите отримувати значну військову допомогу» –​ Лора Купер

Зараз у Яворові працюють близько трьохсот військових з США. Щоб дізнатися, яку ще допомогу чекати Україні від Америки, «Донбас.Реалії» зустрілися із заступником міністра оборони США у справах України, Росії та Євразії Лорою Купер.

«Ми плануємо поглиблення стратегічної співпраці. І я б сказала, навіть еволюцію програм навчання. Для того щоб ваша країна була здатна запустити свій власний тренінговий центр і налагодити стабільний навчальний процес», – зауважує заступник міністра оборони США Лора Купер.

Оборонний бюджет США на 2018 рік уже схвалили обидві палати Конгресу. Тепер документ, який передбачає виділення Україні допомоги в розмірі трьохсот п'ятдесяти мільйонів доларів, відправили на підпис Дональду Трампу.

Підтримка України в обох партіях в Конгресі США залишається серйозною. Очікую, що ви продовжите отримувати дуже значну військову допомогу

«Можу вам сказати що підтримка України в обох партіях в американському Конгресі залишається серйозною. У нас поки немає остаточних даних про асигнування, але я очікую, що ви продовжите отримувати дуже значну військову допомогу» – каже Лора Купер.

Точний перелік озброєння, яке можуть отримати українські військові поки не розголошують, але, як пояснила заступник міністра Купер в ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми «Донбас.Реалії», запит від України в Пентагоні вже отримали. Завісу над тим, що ж зараз в зоні бойових дій необхідніше всього, в ефірі телеканалу ЗІК, відкрив начальник Геншатбау ЗСУ Віктор Муженко.

Всі перемовини проведено. Відповідні переліки передані. Питання за політичним рішенням

«Системи протиповітряної оборони, системи розвідки, системи радіо-електронної боротьби. Всі перемовини проведено. Відповідні переліки передані. Питання за політичним рішенням відповідних країн», –зауважив начальник Геншатбау ЗСУ Віктор Муженко.

Достеменно відомо тільки те, що наступного року варіантів, на що витратити отримані гроші, в української армії буде значно більше. Серед нових пунктів списку – реабілітація поранених і навчання військових медиків, а також цілий ряд технічних засобів.

«Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони», – йдеться у повідомленні українського посольства в США.

Утім, досвід минулих поставок показує: важливо не тільки, що передадуть, а й в якому стані. Так, в липні 2016 року США поставили в Україну 24 комплекси безпілотної розвідки Raven на загальну суму 12 мільйонів доларів. Радіус їхньої дії до 10 кілометрів.

Але військові розкритикували безпілотні комплекси через застарілі аналогові системи зв'язку, що робило їх легкою здобиччю для засобів радіо-електронної боротьби сепаратистів.

«Аналогове обладнання зв'язку для апаратів Raven для американської армії припинили постачати у 2009 році. Ця партія з аналоговим зв'язком виготовлена виключно для України. Більше ні для кого американці такі БПЛА не постачали», – каже журналіст Юрій Бутусов.

Ще одним видом озброєнь із штучно обмеженими можливостями стали американські радари контрбатарейної боротьби, які призначені для виявлення артилерійських позицій супротивника.

Зараз ми не можемо точно коригувати, куди конкретно падають наші снаряди

«Зараз українці можуть визначати траєкторії, звідки до нас летять снаряди, але функція коригування вогню власної артилерії вимкнена. Тобто, ми не можемо точно коригувати, куди конкретно падають наші снаряди», – додає Бутусов.

За його словами, адміністрація Обами пішла на такі обмеження через небажання підвищувати градус протистояння з Росією. Зараз же, вважають українські дипломати, саме дії Росії можуть вплинути на надання Україні летальної зброї.

«Залежить від багатьох обставин, в тому числі від того чи Росія здатна і хоче йти на компроміси чи ні, чи Росія продовжить агресію чи ні, тобто це вже інструмент який буде використаний на найвищому політичному рівні», – зауважує посол України в США Валерій Чалий.

У контексті надання летальної зброї, зараз в Україні найчастіше можна почути про переносні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Вони призначені для знищення бронетехніки та укріплень супротивника. Вартість одного ПТРК – 250 тисяч доларів.

На початку листопада американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела повідомило: у Білому домі дали добро на летальну зброю для України. Офіційний Київ від гучних заяв утримується, але визнає, прогрес в цьому питанні відчутний.

Є спільна позиція Пентагону, Державного департаменту, Конгресу

«Раніше Білий дім не вносив запит про летальну зброю оборонного характеру. Тепер це було внесено виконавчою владою. Раніше були дискусії, тепер дискусій немає. Є спільна позиція Пентагону, Державного департаменту, Конгресу», – пояснює посол України в США.

Рішення про надання зброї Україні прийматиме особисто Трамп

Після того як військову допомогу, а з нею й надання летальною зброї Україні підтримали в парламенті США, своє слово залишилося сказати лише президенту Трампу. Його попередник такий крок не зробив. Як буде тепер – поки не відомо. Ніякої конкретики в Києві не почули і під час візиту до Києва помічника держсекретаря США Весса Мітчелла.

Надання летальної зброї Україні є одним з варіантів, який ми розглядаємо

«Ми з президентом Порошенком обговорювали це. Надання летальної зброї Україні є одним з варіантів, який ми розглядаємо. Як підкреслював міністр оборони США Меттіс, – це одна з можливостей, які продовжують розглядатися», – заявив Весс Мітчелл під час перебування у Києві.

Оборонний бюджет Дональд Трамп повинен підписати або ветувати протягом десяти днів. Але навіть після цього, для поставок Україні летальної зброї необхідний його окремий дозвіл, який ніякими часовими рамками не регламентується. У той же час, в проекті закону з'явилася важлива деталь – половину з трьохсот п'ятидесяти мільйонів доларів українська армія отримає тільки в тому випадку, якщо в США будуть задоволені проведеними в Міноборони реформами.

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