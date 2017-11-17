Оборонний бюджет США-2018 із 350 мільйонами доларів допомоги Україні вже передали на підпис президента Трампа

У документі, ухваленому раніше Палатою представників, передбачається виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії. Тепер закон має підписати президент США.

Сенат Конгресу США ухвалив у четвер законопроект, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби. Таким чином обидві палати Конгресу США підтримали заклик президента Трампа до зміцнення збройних сил країни. Вдавшись до усного голосування, Сенат затвердив закон про національну оборону (National Defense Authorization Act) на 2018 фінансовий рік. Цей закон, який визначає фінансування збройних сил США, ухвалюється щорічно. У вівторок закон про національну оборону на 2018 фінансовий рік ухвалила Палата представників. Тепер схвалений Сенатом документ направлений на підпис президенту Трампу.

Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Як зазначають у посольстві України в США, проект закону «санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах. Так, до документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави», йдеться у повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Крім цього, українські дипломати вказують на те, що вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.

У законопроекті також передбачається продовження заходів щодо протидії агресії з боку Росії. Йдеться про продовження терміну дії обмежень на військову співпрацю з Росією, а також про заходи проти дій, спрямованих на визнання «суверенітету» Росії над українським Кримом. Передбачається, крім допомоги Україні в сфері безпеки, підтримка Європейської ініціативи стримування, продовження зусиль з підготовки сил безпеки східноєвропейських країн в рамках міжнародних навчань і надання допомоги країнам Балтії з метою підвищення їх потенціалу щодо стримування агресії з боку Росії. Документ також передбачає складання щорічних доповідей про дії Росії в сфері безпеки, поширення дезінформації та пропаганди.

Крім того, Конгрес наголошує на важливій ролі заснованого при НАТО центру збору та узагальнення розвідувальної інформації на тлі посилення загроз з боку Росії.