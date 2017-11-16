У Сенаті США заявили про зміну політики уряду щодо надання Україні оборонної зброї

Адміністрація США наближається до зміни політики щодо надання Україні оборонних озброєнь, яка була характерною для президентства Барака Обами.

Про це сенатор-республіканець Джим Інгофф заявив під час слухань у сенатському Комітеті з питань збройних сил, які були присвячені затвердженню нових посадовців Міністерства оборони США.

За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється

«За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється», – заявив Інгофф, звертаючись до Джона Руда, претендента на посаду заступника з питань політики міністра оборони США.

Інгофф також зробив ремарку, яка звучала, як анонс гарантованої зміни позиції США щодо надання Україні озброєнь.

«Що, на вашу думку, відбувається у голові у Путіна зараз, коли пішла адміністрація, яка відмовлялась надати речі, які на думку нашого комітету потрібно було надати, і тепер ситуація зміниться. Чи ви вважаєте, що ми рухаємося у вірному напрямку?» – запитав Інгофф.

Українці ведуть складний бій із росіянами, які порушили суверенітет України. Я вважаю, що важливо надіслати президенту Путіну та іншим сигнал, що ми готові підтримати українців

У відповідь Руд відзначив, що підтримує надання Україні оборонного озброєння.

«Я вважаю, що важливо підтримати Україну перед лицем агресії Росії. Минулої осені я відвідав Київ у складі торговельної делегації США і мав нагоду зустрітись із президентом України, міністром оборони, радником з національної безпеки та іншими. Для себе я зрозумів, що українці ведуть складний бій із росіянами, які порушили суверенітет України. Я вважаю, що важливо надіслати президенту Путіну та іншим сигнал, що ми готові підтримати українців у цьому питанні. Бо я переконаний, що президент Путін іноді вважає, що Захід проявляє слабкість», – наголосив Руд.