Оборонна допомога США Україні. Детально, що саме узгодив Конгрес

350 мільйонів доларів оборонної допомоги для України передбачено в узгодженому проекті оборонного бюджету США.

Цього року узгодження оборонної допомоги щодо України фактично йде за тим самим сценарієм, що і минулого року. Як і торік, бюджетний запит Палати представників Конгресу США становив 150 мільйонів доларів, а Сенату – 500 мільйонів доларів оборонної допомоги щодо України. В узгодженій версії фігурує компромісне 350 мільйонів доларів.

Сенатор Роб Портман, який є співавтором положення щодо України в сенатському законопроекті привітав узгоджений законопроект, повідомляє WeeklyStandard: «Російська агресія на сході України триває. І вона продовжує використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація. Надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну для того, щоб Україна змогла забезпечити своє демократичне майбутнє».

«Незалежна Україна є надзвичайно важливою не тільки для Східної Європи, але впливає і на ширші інтереси США в регіоні та поза ним», – заявив сенатор.

Як і раніше, проект бюджету дозволяє надання оборонної летальної зброї Україні. Щоб таке надання відбулось, необхідне рішення Білого дому.

Новим і позитивним для України в проекті оборонного бюджету США є те, що законопроект розширює можливості з надання допомоги Україні і, зокрема, передбачає можливість фінансування реабілітації українських ветеранів в США, причому покриватися можуть як медичні, так і інші витрати, які можуть становити значні суми, хоча б з огляду на необхідність транспортування.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен подякував за таке рішення Конгресу і, зокрема, сенатору Портману: «Дякую, сенаторе Портмане, за Вашу роботу з оборонного бюджету, який надає 350 мільйонів доларів на оборонні системи в Україні. Допомога Україні в захисті проти агресії є ключовою для мирного вирішення конфлікту», – зазначив Расмуссен у Twitter.

Зазвичай оборонна допомога надається Україні не готівкою, а витрачається США безпосередньо на програми, метою яких є допомога Україні.

Половина із 350 мільйонів доларів США буде надано на оборонну допомогу Україні тільки за умови прогресу в оборонній реформі, зазначається в законопроекті. Ця умова зберігається з бюджету минулого року.

Українська сторона з оптимізмом розцінює шанси на отримання всієї суми, повідомив «Голосу Америки» експерт близький до бюджетного процесу, який зазначив, що оборонна реформа в Україні впевнено просувається. Також процедура припинення допомоги є достатньо складною, адже передбачає, що Пентагон та Державний департамент США, які є кураторами програми оборонної допомоги Україні, спільно свідчитимуть в Конгресі про провал реформ.

Для того, щоб набути сили закону, проект оборонного бюджету США має пройти голосування в обох палатах Конгресу США та бути підписаний президентом.

На додаток до бюджету Пентагону, гроші на оборонну допомогу Україні можуть бути передбачені в бюджеті другого куратора оборонної допомоги Україні – Держдепу. Минулого року в бюджеті Державного департаменту США було загалом передбачено близько 99 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні.

Цього року в рамках політики зі скорочення витрат в бюджетному запиті Державний департамент цих грошей не надав. Все ж, найбільш імовірно, проект бюджету буде доопрацьований в Конгресі і кошти буде передбачено, сказав експерт. Кошти, передбачені в бюджеті Держдепу на програми для України можуть витрачатись впродовж двох років, а не одного, що уможливлює втілення довгострокових стратегічних проектів.

Передбачені гроші, ще не означає виділені. Після затвердження оборонного бюджету, комітети з асигнувань обох палат Конгресу почнуть працювати над законом з бюджетних асигнувань, з якого буде видно, які кошти будуть безпосередньо передані на виконання програм з оборонної допомоги Україні в рамках передбачених коштів. На відміну від закону, який надає повноваження проводити видатки, закон про асигнування не може діяти більше від одного року, однак, якщо є необхідність, існує теоретична можливість затвердити «додаткове асигнування коштів» (supplemental budget appropriation) в рамках програми, на яку Конгресом вже кошти передбачені.