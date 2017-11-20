На фронті я не бачив жодного БТРу молодшого за мене – Хазін

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Володимир Шамонов заявив, що «можливі поставки летальної оборонної зброї США Україні можуть «підірвати» ситуацію на Донбасі». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що, крім протитанкової зброї, Україна потребує безпілотників, контрбатарейних систем і засобів протидії кібервійні. Якщо президент США вирішить надати Україні летальну зброю, чи змінить це ситуацію на Донбасі? Про це в ефірі «Вашої Свободи» говорили екс-радник начальника Генштабу Збройних сил України, один із засновників «Аеророзвідки» Натан Хазін та військовий експерт Ігор Козій.