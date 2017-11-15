Мітчелл: США продовжують роботу щодо миротворчої місії ООН на Донбасі

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив, що США продовжують роботу над можливістю введення миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Ми продовжуємо працювати над можливостями й аналізувати можливість введення в зону конфлікту миротворчих сил ООН. Це непросте завдання, але, як вважаємо ми, в США, такі миротворчі сили мають вводитися на всю окуповану територію, передбачати відведення озброєнь до місць постійної дислокації», – сказав він на брифінгу в Києві.

Він назвав продуктивною зустріч з президентом України Петром Порошенком і зазначив, що обговорювалася ситуація на Донбасі, виконання Мінських угод і реалізація реформ в Україні.

Мітчелл зауважив, що з Порошенком також обговорювали можливість надання Україні летального озброєння.

«Надання Україні летального озброєння є один з варіантів, які ми розглядаємо. Як наголошував міністр оборони США, надання летальної зброї продовжує бути на розгляді», – сказав він.

13 листопада переговори спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова, як повідомлялось, не просунулись в пошуку спільної позиції щодо майбутньої миротворчої місії ООН на Донбасі.

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».