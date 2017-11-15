Попри панічні заяви, є прискіплива увага США до України – Огризко про візит Мітчелла

У Києві перебуває заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл. «Обличчя на цій стіні є болісним нагадуванням про жертви, які понесла Україна», – заявив він, поклавши квіти біля стіни пам'яті загиблих воїнів АТО. Весс Мітчелл також зустрівся з президентом України Петром Порошенком. Про візит Мітчелла та допомогу Україні від США у програмі Ваша Свобода говорили Максим Ялі, експерт-міжнародник; Володимир Огризко, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках; Віктор Небоженко, політолог