Помічник держсекретаря США з питань Європи Мітчелл прибув в Україну – посольство

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл прибув в Україну.

«Вітаємо в Україні заступника держсекретаря США з питань Європи Аарона Весса Мітчелла. Черговий вияв міцної підтримки США суверенітету, територіальної цілісності та реформ України», – повідомляє посольство США в Україні в twitter.

Як повідомлялося, Весс Мітчелл зустрінеться з українськими лідерами 14–16 листопада.

У заяві Держдепартаменту США зазначалося, що Мітчелл зустрінеться з бізнесовими і громадськими лідерами, щоб обговорити зусилля України для перетворення на «процвітаючу, безпечну та демократичну європейську державу».

На початку листопада президент України Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон у ході телефонної розмови обговорили врегулювання ситуації на сході України, зокрема, надсилання миротворців ООН.

Підтримувані Росією сепаратисти контролюють частини Луганської та Донецької областей, у тому числі кордон між цими територіями та Росією, який, за даними Києва, використовується для постачання зброї та військового персоналу з Росії.

Внаслідок протистояння урядових сил та сепаратистів, підтримуваних Росією, з квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.