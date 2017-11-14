Незалежність України впливає на інтереси США – сенатор-республіканець

Сенатор-республіканець Роб Портман, автор пункту проекту оборонного бюджету США 2018 року, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, заявив що незалежність України впливає на національні інтереси США у Східній Європі та за її межами.

Бюджетний законопроект передбачає виділення «350 мільйонів доларів для надання Україні допомоги у сфері безпеки, включно з оборонною летальною допомогою», йдеться у документі, опублікованому на сайті Комітету з питань збройних сил Сенату.

Портман став автором пункту, який стосується виділення коштів на «летальну та нелетальну допомогу, а також підготовку військових та інше протягом двох років», відзначає видання The Weekly Standard.

Незалежна Україна є критично важливою не лише для Східної Європи, вона впливає на ширші інтереси США

«Незалежна Україна є критично важливою не лише для Східної Європи, але також впливає на ширші інтереси США у цьому регіоні та за його межами. Настав час надати Україні летальну оборонну допомогу», – твітує Портман у понеділок.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО, а нині радник президента України та міжнародний лобіст Андерс Фоґ Расмуссен подякував Портману за його роботу над проектом оборонного бюджету США 2018 року.

«Допомога Україні у захисті від агресії є ключем до мирного вирішення конфлікту», – відзначив Расмуссен у Twitter.

Загалом на оборонні потреби США планують виділити 700 мільярдів доларів, що на 26,1 мільярда доларів більше, ніж в офіційному запиті президента США Дональда Трампа. Для остаточного затвердження законопроект має пройти голосування в Сенаті і Палаті представників, після чого його має підписати президент Трамп.

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