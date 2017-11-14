Дії Росії спонукають Захід до єдності – Тереза Мей

Зусилля Росії, спрямовані на розбрат серед країн Заходу, спонукають союзників працювати разом, щоб протистояти втручанню Москви, заявила 13 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Вона навела перелік дій з боку Росії, які, на її думку, «загрожують міжнародному порядку», – від нелегальної анексії українського Криму в 2014 році до недавніх спроб використати «інформаційну зброю» через кібератаки в Європі та США. Як вказала Тереза Мей, Москва «розгортає свої державні медіа-організації, щоб поширювати фальшиві історії, намагаючись посіяти розбрат на Заході та підірвати наші інститути». «Ви недооцінюєте стійкість наших демократій», – сказала британська прем’єрка, звертаючись до російської влади.

Виступ Терези Мей контрастує з останніми зауваженнями президента США Дональда Трампа, який після спілкування з російським президентом Володимиром Путіним у В’єтнамі заявив, що довіряє словам свого колеги про невтручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році. Американські спецслужби вважають, що таке втручання було, у США тривають розслідування з цього приводу.