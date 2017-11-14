Українські дипломати у США бойкотували концерт російських зірок класичної музики

У Вашингтоні українські дипломати відмовилися відвідати «Концерт за єдність», у якому брали участь музиканти, які підтримали дії президента Росії щодо Криму. Про це 14 листопада повідомляє прес-служба посольства України в США.

У повідомленні вказано, що 13 листопада у Вашингтоні відбувся захід з участю російського піаніста Дениса Мацуєва, російського диригента Валерія Гергієва, симфонічного оркестру Маріїнського театру.

За даними посольства України, концерт організувало посольство Росії разом з недержавними структурами США.

«Ми відкинули запрошення відвідати цей концерт «за єдність». Вважаємо некоректним пов’язувати персоналії Гергієва і Мацуєва, які підписали заяву на підтримку політики Кремля щодо окупації Криму, із ідеалами єдності, особливо в умовах агресії РФ проти України, що триває», – ідеться в заяві.

Українські дипломати вказують, що «підтримка заходу з боку окремих поважних американських недержавних структур створює майданчик для російської пропаганди та маніпуляції громадською думкою в США». «На жаль, культура у цьому випадку стала цинічним інструментом для спроб зняття з міжнародного порядку денного питань щодо порушень норм міжнародного права з боку РФ», – наголошує посольство України у США.

У березні 2014 року в російській газеті «Известия» було опубліковано колективне звернення російської громадськості і діячів культури на підтримку позиції президента Росії щодо України та Криму. Під ним підписалися Денис Мацуєв і Валерій Гергієв. Всього свої підписи залишили понад 500 осіб.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».